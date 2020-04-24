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Spor

İBB Spor İstanbul Online Satranç Turnuvası’nı 83 bin kişi izledi

24 Nisan 2020 16:36

Koronavirüs salgını sebebiyle online olarak düzenlenen İBB Spor İstanbul Online Satranç Turnuvası, satranç yayını yapan sitede 83 bin kişi tarafından izlenerek büyük ilgi topladı.

 

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşam tamamıyla internet üzerinden devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, İBB Spor İstanbul Online Satranç Turnuvası adı altında bir organizasyon düzenledi. Organizasyon satranç sitesi chess.com üzerinden 83 bin kişi tarafından canlı takip edildi.

 
Organizasyona katılım için özellikle lisans şartı kaldırıldı. Bu sayede satranç oynamayı seven herkesin turnuvaya katılması sağlandı. 3 bin kişinin katıldığı turnuva hızlı satranç sistemiyle oynandı.

Turnuvaya ülkemizin önemli satranç oyuncuları da katıldı. Turnuvanın finali A Milli Satranç Takımı oyuncusu Emre Can anlattı. Turnuvada Kayra Kamer şampiyon olarak tamamlarken, Vahap Şanal ikinci oldu.

Chess.com resmi hesabı organizasyonun canlı yapılan ve Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı final yayını bu tweet ile paylaştı. 

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