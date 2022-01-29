İBB Sözcüsü suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı, THY Basın Müşaviri'nden açıklama geldi

"Misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz"
29 Ocak 2022 18:23
İstanbul'daki kar yağışı sırasında Cenevre'de olan İBB Sözcüsü Murat Ongun, seyahat bilgilerini THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün servis ettiği iddia etti. THY Basın Müşaviri Üstün ise, kişisel verilerin korunduğuna yönelik bir açıklama yaptı.
İstanbul'da yoğun kar yağışı olduğu günlerde İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Cenevre'de olması tartışma yaratmıştı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ongun'un seyahat bilgilerinin medyaya Türk Hava Yolları'nın Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün tarafından servis edildiği iddia edildi. "Bu bilgilerin deşifre edilmesi özel hayatın ihlalidir" diyen Ongun Cenevre uçuşu için suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
Yahya Üstün ise Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Dünyanın 128 ülkesinden ağırladığımız misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz. Bu konu hakkında kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz."