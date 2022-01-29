İBB Sözcüsü suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı, THY Basın Müşaviri'nden açıklama geldi

İstanbul'daki kar yağışı sırasında Cenevre'de olan İBB Sözcüsü Murat Ongun, seyahat bilgilerini THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün servis ettiği iddia etti. THY Basın Müşaviri Üstün ise, kişisel verilerin korunduğuna yönelik bir açıklama yaptı.