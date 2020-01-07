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İBB Sözcüsü Ongun'un Arapça Kanal İstanbul Tweet'ine Katarlı iş insanından yanıt: Arsa almaya devam edeceğiz

Sosyal medyadaki Kanal İstanbul atışmasına CHP'li Ataman da katıldı

07 Ocak 2020 15:29

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un Arapça attığı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul’dan çekildi” Tweet'ine, Katarlı medya patronu Abdullah bin Ahmed el Haşimi, “Yine kanal etrafında arsa almaya devam edeceğiz” diyerek yanıt verdi. CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman da Arapça Tweet atarak, “O arsalarda tarım yaparsınız ancak” ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Arap şirketlerin çevresinde yüzlerce dönüm arazi satın aldığı Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak Arapça attığı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul'dan çekildi” Tweeti dikkati çekmişti.

Payitaht Abdülhamit, Diriliş Ertuğrul dizilerini Arapçaya çevirerek yayınlayan ALNOOR TV'nin Katarlı sahibi Abdullah bin Ahmed el-Haşimi, İBB Sözcüsü Ongun'un Tweet'ini alıntılıyarak ilginç bir yanıt verdi.

El-Haşimi, Türkçe olarak attığı Tweet'te, “Yine kanal etrafında arsa almaya devam edeceğiz, Türkiye ekonomisine destek vermeyen devam edeceğiz” dedi.

"Arsalarınızda tarım yaparsınız ancak"

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman da Katarlı medya patronunun Tweet'ini alıntılayarak Arapça, “Biz de size Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. İstanbul'un rantını yedirmeyeceğiz, arsalarınızda tarım yaparsınız ancak” yazdı.

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