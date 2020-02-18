İBB Sözcüsü Ongun: Ulaş Karanfil'in açıklamaları doğru değil, işten çıkarılmadı, emekliliğini istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde İGDAŞ'da iş imkanı sağladığı görme engelli Ulaş Karanfil'in, Ekrem İmamoğlu tarafından işten çıkarıldığı öne sürüldü.

​24 TV'ten Adem Hançer'e konuşan Karanfil, 22 yıl sonra görevine bir SMS ile son verildiğini belirterek, "Sayın İmamoğlu, seçim öncesi hiçbir kardeşimizin işine dokunulmayacağını söyledi. Ama bugün maalesef birçok kişinin işe son verildi" dedi.

​Ulaş Karanfil'in annesi duruma tepki göstererek, "Benim oğlum görme engelli. Ben, oğlumun gözlerinden ilk defa yaş aktığını gördüm. Benim oğlum çok üzüldü. Onları Allah'a havale ediyorum. Böyle midir sosyal demokratlık. Sormak lazım bunu İmamoğlu'na. Hani engellileri hiç çıkarmayacaktı?. Engelli bir insanın ekmeğiyle oynanır mı?" ifadesini kullandı.

"Görme engeli, hakaret etme hakkı tanımaz"

Söz konusu iddialara yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "Ulaş Karanfil isimli İGDAŞ çalışanı işten çıkarılmamış, emekliliğini talep etmiştir. Medyaya yaptığı açıklamalar doğru değildir. Ayrıca; görme engeli, bir kişiye çalıştığı kuruma, başkanına, bir siyasi partiye sosyal medyada hakaret etme hakkı tanımaz. Yasal süreç işletilecek" dedi.