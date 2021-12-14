İBB Sözcüsü Ongun: İBB’ye Sabah Gazetesi öncülüğünde kirli bir operasyon yapılmaya çalışılıyor; operasyonun mimarı da Serhat Albayrak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bazı AKP'li isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin çalıştığını iddia etmesinin ardından iktidara yakın medyada da kampanya şeklinde benzer haberler çıkmaya başladı. İBB Sözcüsü Murat Ongun eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'a ait olan Turkuvaz Medya'da yer alan haberlerin 'kirli bir operasyon' olduğunu söyledi.

İBB Haber'e konuşan Murat Ongun, "İBB’ye yönelik Sabah Gazetesi öncülüğünde kirli bir operasyon yapılmaya çalışılıyor. Bu operasyonun mimarı da hem Turkuvaz Medya’yı hem de Demirören Medyayı yöneten Serhat Albayrak’tır" dedi.

"Yapılan incelemede çalışanların hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı"

Murat Ongun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da "Yapılan incelemede 3’ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı" ifadelerine yer vermişti.