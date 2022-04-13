İBB Sözcüsü Ongun: Gönlümdeki aday, başkanımızın da dediği gibi Kılıçdaroğlu

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu oldu.

Ongun, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda "Ben İBB Sözcüsü olarak 6 tane genel başkanın bir masada ortak beraber karar vereceği bir şey hakkında yorum yapmam benim hadsizliğim olur. Ne diyebilirim ben? Benim haddim değil. 6 genel başkan karar verecek, onlar kimi işaret ederse eminim en iyi aday da o olacak. Ama ben de bir CHP'li olarak benim de gönlümdeki aday, başkanımızın dediği gibi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmayı isteyip istemediğine yönelik soruya, "Bu düzenin değişmesi, Millet İttifakı'nın Türkiye'yi yönetmesi, bu konudaki çalışmaları tabii ki konuşuyoruz ama kişisel bir konu olarak bir kere bile konuşulmuş değil" dedi.

Buket Aydın'ın "Ben olsam sorardım" sözü üzerine Ongun, "Öyle bir niyeti olsa herhalde bana söyler, benim sormama gerek yok ki, ben böyle kişisel bir soruyu sormaya zaten utanırım. Bakar bana döner yanıt vermez" diye konuştu.

Ongun, "İmamoğlu cumhurbaşkanı olsa da olmasa da ben hiçbir zaman cumhurbaşkanı sözcüsü olmayacağım. Yeter biraz da başkası dayak yesin. Belediyeciliği seviyorum. Ekrem Başkanın başkanlığında şu an yaptığım görevi seviyorum yoksa kendimi başkasıyla çalışma ya da kendimi başka bir yere koyma niyetim yok" ifadelerini kullandı.

"Tatilim Uludağ'dan ucuzdu"

Ongun, İstanbul'a kar yağdığı sırada Cenevre'de olduğu olduğu tatil için de, "Murat Ongun 500 bin liralık tatil yaptı diyorlar. Neye göre diyorsun bunu? Aa Uludağ parası dendi, Uludağ parasından da ucuzdu. Ucuz olsun diye 7-8 ay önce yapılmış bir rezervasyondu. 7-8 ay öncesinden 8 Ocak'ta İstanbul'a kar yağacağını nasıl bilebilirim? Başkanı aradım isterseniz dönebilirim diye. O da 'Zaten herkes diyeceğini dedi, ne döneceksin, bak keyfine, kafanı dinlendir, ailenle tatil yap' dedi" ifadelerini kullandı.





