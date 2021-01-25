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İBB Sözcüsü Ongun'dan Sabah gazetesine Kısıklı Abdullahağa Camii tepkisi: Yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyet ve sorumluluğunda

25 Ocak 2021 15:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcü Murat Ongun, 250 yıllık güneş saatinin üstünün badanayla boyandığı Kısıklı Abdullahağa Camisi’ne ilişkin açıklamada bulundu.

Ongun, Sabah gazetesinin tahribatı konu edinen haberinde İBB’yi hedef göstermesine tepki göstererek, söz konusu yapının, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyet ve sorumluluğunda olduğuna dikkati çekti. Ongun, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uhdesinde” dedi.

Öte yandan Ongun, “Geçmiş dönemlerde yapılmış olan bu tahribata İBB olarak müdahil olup, restore etme talebimizi ilettik” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - 250 yıllık güneş saatinin üstünü badanayla boyadılar

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