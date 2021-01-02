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Politika

İBB Sözcüsü Ongun'dan AKP'li Mahir Ünal ile Ravza Kavakcı'ya 'borçlanma ve tramvay' yanıtı: 2021'e de yanlış bilgiler ve kıskançlıkla başladık

02 Ocak 2021 13:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın İBB'ye ilişkin yaptıkları Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattı ve borçlanma yetkisiyle ilgili açıklamalara yanıt verirken, "2021 yılına da yanlış bilgiler ve kıskançlıkla başladık. Arzu ederseniz mail yoluyla sizleri de belgeleriyle bilgilendirebiliriz" dedi.

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