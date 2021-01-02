İBB Sözcüsü Ongun'dan AKP'li Mahir Ünal ile Ravza Kavakcı'ya 'borçlanma ve tramvay' yanıtı: 2021'e de yanlış bilgiler ve kıskançlıkla başladık

AKP'li Ravza Kavakcı Kan, İBB'nin önceki dönemde durdurulan hatlarından Eminönü-Alibeyköy tramvayının ilk kısmının törenle açılmasına ilişkin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise İBB'nin borçlanma meselesine ilişkin Twitter'dan paylaşım yaptı.

"Hat zaten 21 ay evvel tamamlanmamış mıydı?"

AKP İstanbul Milletvekili Kavakcı Kan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük coşkuyla 'açılışı' yapılan Eminönü-Alibeyköy hattı zaten 21 ay evvel tamamlanmamış mıydı? Sadece yarısı törenlerle ile açılan hat ile alakalı bugüne kadar ne yapıldı? Bu arada Eminönü durağı neden kapalı? Cibali'de inen İstanbullular nereye gidecek?" dedi.

"Devrettiğimiz borç miktarı 23 milyar TL"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal ise "25 yılın ardından bizim devrettiğimiz borç miktarı 23 milyar TL. Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bugüne yaklaşık 1.5 yıllık süre içerisinde İBB Meclisi'nden almış olduğu borçlanma yetkisi 20 milyar TL" ifadelerini kullandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Kavakcı Kan ve Ünal'ın iddialarına sosyal medyadan şu şekilde yanıt verdi:

"2021 yılına da yanlış bilgiler ve kıskançlıkla başladık. İstanbul'daki AK Partililer konuyu bildikleri için sessiz kalırken, sesin Ankara'dan gelmesi manidar. Arzu ederseniz mail yoluyla sizleri de belgeleriyle bilgilendirebiliriz."