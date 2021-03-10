İBB Sözcüsü'nden AKP'li Göksu'ya 'Fazilet Durağı' yanıtı: İmamoğlu’na 'sahte evrak verme'den soruşturma açılmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Sözcüsü Murat Ongun, Esenler Belediye Başkanı AKP'li Tevfik Göksu'nun "CHP'li İBB Başkanı ve yönetimine 'Fazilet Durağı' yalanını kapatmak için mahkemeye sahte evrak vermekten soruşturma açıldı" sözlerine yanıt verirken, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na 'sahte evrak verme' nedeniyle soruşturma açıldığına dair tweet'iniz YANLIŞ’tır" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye; 29 Mart tarihinde Kâğıthane'de bulunan Fazilet Durağı'nda bir otobüse sabah saatlerinde bir anda 47 yolcu bindiğini açıklamasıyla ilgili "sahte evrak düzenleme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Bakanlığın İmamoğlu ve görevliler hakkında soruşturma izni verdiği de öne sürüldü.

Hürriyet gazetesinin haberini paylaşan Tevfik Göksu, "CHP'li İBB Başkanı ve yönetimine 'Fazilet Durağı' yalanını kapatmak için mahkemeye sahte evrak vermekten soruşturma açıldı 'Organize Kötülük' dediler kendileri 'Evrak Sahtecileri' oldular Bu 'Yalan Rüzgarı'na milletimizle 2024'te son vereceğiz inşallah" dedi.

AKP'li Göksu'nun açıklamasını Twitter'dan alıntılayan İBB Sözcüsü Murat Ongun, soruşturma gerekçesinin yanlış verildiğini belirtti. Ongun, "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na “sahte evrak verme” nedeniyle soruşturma açıldığına dair tweetiniz YANLIŞ’tır. Bilakis, bu iddiadan soruşturma açılmasına gerek görülmemiştir. Soruşturma gerekçesini yanlış duyuran basın kuruluşlarını bilgilendiririz" diye yazdı.