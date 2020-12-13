İBB Sözcüsü Murat Ongun, satın alınan golf araçlarının nerede kullanılacağını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyada ortaya atılan "İBB golf aracı aldı, israf yapıldı" iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ongun satın alınan araçların yaş almış ve engelli yurttaşların mezarlıklar içinde kabristan ziyaretleri için kullanılacağını söyledi.

Murat Ongun'un satın alınan golf araçları ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bazı yayın organlarında "İBB’nin golf aracı satın aldığı ve israf yaptığı" iddia edilmiştir. Alınan araçlar yaş almış ve engelli yurttaşlarımızın mezarlıklar içinde kabristan ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirmeleri için temin edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine."