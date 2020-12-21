İBB Sözcüsü Murat Ongun, isim vermeden Bardakçı'ya Mevlana sözüyle yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, HaberTürk yazarı Murat Bardakçı'nın Şeb-i Arus Töreni'ne ilişkin sözlerine yanıt verdi. Ongun, "Despotik, baskıcı, yasakçı ithamlarını da muhattabına aynen iade ediyoruz. " ifadelerini kullandı. Bardakçı törenin Türkçeleştirildiğini iddia etmişti.

Bardakçı; ''İBB bütün kuralları yerle bir etti. Büyükşehir belediyesi, mevleviliğin yediyüz küsur senelik bütün kurallarını yerle bir etti. Naat ve ayin Türkçeleştirilmiş. semazenlerin ve "mutrıb" denen müzisyenlerin arasında kadınlar da vardı, yani meydanda kadın-erkek beraberdi ve üstüne üstlük Kur'an da Türkçe okundu! Besmele çekmeyi, "Allahuekber" yahut "La ilahe illallah" demeyi zül addedenler bu ibarelerin Türkçesini tercih ettiler.'' diyerek İBB'ye tepki göstermişti.

İBB Sözcüsü Ongun: Aynen iade ediyoruz

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Kendine "Hoca" dedirten biri İBB’nin Şeb-i Arus törenine dil uzattı. Mevlana der ki; İnsan gözdür görüştür, gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa, değeri o kadardır.

Türkiye çok zor günlerden geçerken, milletimiz ekonomik kriz altında ezilirken, iş yerleri bir bir kapanırken bunu perdelemek adına gereksiz polemik yaratma çabası, çaresizliğin resmidir. Biz, milletin acil sorunlarını dert edinmeye, çözümler üretmeye devam edeceğiz.

Despotik, baskıcı, yasakçı ithamlarını da muhattabına aynen iade ediyoruz. Özlemini çektiğimiz günler de bu ülkenin birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla baktığı güzel günlerdir. Bunu başaracağız."