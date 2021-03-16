İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB çalışmalarını duyurduğu için AKP'li Bahçelievler Belediyesi’ne teşekkür etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, AKP'li Bahçelievler Belediyesi'nin ilçedeki Ünverdi Köprüsü'nün yapımının devam ettiğine ilişkin attığı tweet'e yanıt verdi: "İBB çalışmalarını duyurduğu için AK Partili Bahçelievler Belediyesi’ne teşekkürler."

Bahçelievler ilçesinde Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde uzun yıllar trafik hizmetinde bulunan Ünverdi Köprüsü İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kaldırıldığı ve bölgedeki çalışmalar duyurulmuştu.

Murat Ongun'un paylaşımı şöyle:

Bahçelievler Belediyesi daha önce de projenin reklamını yapmıştı

AKP'li Bahçelievler Belediyesi, ilçedeki köprüdeki çalışmayla ilgili daha önce de reklam billboard'ı hazırlamış; CHP'liler sosyal medyadan paylaşmıştı: