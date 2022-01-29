T24 LogoT24 Logo
Gündem

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Yahya Üstün'e suç duyurusu

"Bu bilgilerin deşifre edilmesi özel hayatın ihlalidir"

29 Ocak 2022 20:30

İstanbul son yılların en yoğun kar yağışına teslim olurken İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Cenevre'de olması tartışma konusu olmuş; Ongun, sert şekilde eleştirilmişti. THY’nin Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün Ongun'un seyahat bilgilerini medyaya servis ettiği iddia edildi.

murat ongunthycenevreyahya üstünsuç duyurusu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24