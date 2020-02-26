İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan ulaşım zammını protesto eden üniversitelilere: Anlamıyorum; Türkiye'de en ucuz ulaşım İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, yüzde 35 ulaşım zammı sonrası protesto eylemi düzenleyen öğrencilere, Türkiye'de en ucuz öğrenci ulaşımı hâlâ İstanbul'da" yanıtını verdi.

İstanbul’da ulaşıma yapılan yüzde 35 zam sonrası üniversiteliler, kentin farklı noktalarında ‘yetersiz bakiye’ eylemi yaptı, paraları yetmediği için toplu taşıma araçlarına binemediklerini dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun bir televizyon kanalında zamlarla ilgili özür dilemesinin ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun da bir açıklama yaptı.

Ongun şunları kaydetti:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan önce İstanbul’da öğrenci ulaşım kartları 85 TL idi. Son artışla bile öğrenci kartları bugün 50 TL’dir. Öğrenciler adına protesto yapan bazı grupları anlamamakla beraber, Türkiye’de en ucuz öğrenci ulaşımının hâlâ İstanbul’da olduğunu belirtiriz.”

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Aylık öğrenci akbili 40 liradan 50 liraya çıkmıştı

İstanbul’da 10 Şubat Pazartesi itibariyle ulaşıma yüzde 35 zam yapılmış ve öğrenci aylık abonman fiyatı 40 liradan 50 liraya yükseltilmişti. Öğrenci, tek basım ise 1,25 lirayadan 1,75 liraya çıkartılmıştı.