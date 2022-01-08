İBB Sözcüsü: Müfettişler sadece terör soruşturması için gelmedi

“Şuna benzer bir denetleme Türkiye'de başka bir belediyeye yapılıyor mu ‘Bu işçileri işe alırken arşiv taraması yaptın mı?' diye. Bu konu siyasi bir konu. ‘557 kaydı var' demek tespittir. Nerede? Bu nasıl olur? Böyle bir kayıt varsa polis gider gözaltına alır, adli makamlara sevk edilir. Biz bunu bir bütçe görüşmesinde duyuyoruz. O günden bugüne neredeyse 1 ay geçti. Bu kişilerle ilgili öğrenebildiğimiz tek bilgi gazetelerdeki uydurmalar.”