İBB Sözcüsü: “Dolar 3 lira olursa yüzüme tükürün” diyen kişi Ulaştırma Bakanlığı’nı eleştirmişti, bakanlığımız cevabını verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluk alanı olan TEM Otoyolu’nda mahsur kalan araçları paylaşarak İBB'yi sorumlu tuttu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Karayolları'nın yanıtını alıntılayarak, "Dolar 3 lira olursa yüzüme tükürün' diyen kişi Ulaştırma Bakanlığı’nı eleştirmişti, bakanlığımız cevabını verdi" paylaşımını yaptı.

Yiğit Bulut paylaşımında, "İstanbul felaketi yaşıyor! Vatandaş perişan Belediye yine ortada yok. Sokakta kalanlar, hastaneye gidemeyen hastalar 'başkan hangi büyükelçi ile yemekte' diye bağırıyor! Hastalar hastaneye varamıyor!! Bu resim ana bir yol! Ekrem İmamoğlu vatandaş için artık bir güvenlik sorunu!!" ifadesini kullandı.

İBB Sözcüsü Ongun Bulut'a, "Dolar 3 lira olursa yüzüme tükürün' diyen kişi Ulaştırma Bakanlığı’nı eleştirmişti.Bakanlığımız cevabını verdi." yanıtını verdi.

TIKLAYIN | TRT sunucusu, Ulaştırma Bakanlığı'na ait yol için İBB'yi sorumlu tuttu; Karayolları yanıt verince tweetini kaldırdı