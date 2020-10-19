İBB son noktayı koydu: Caddelerin bir kısmını sarmaşıklar bir kısmını grafitiler renklendirecek

İstanbul’da 10 yıldır emisyon ve gürültü bariyeri oluşturması için karayollarının kenarlarına yapılan dikey bahçelerin 11 bin metrekaresi ‘Ekolojik yararı kısıtlı ve ekonomik yükü ağır olduğu’ gerekçesiyle söküldü. Sökülen alanların bir kısmı sarmaşıklarla kaplanacak, bir kısmı da sanatçılara açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, bahçe duvarların bazılarını sanatçılara açacaklarını, ancak üçüncü bir alternatifi de devreye sokacaklarını belirtip şunları söyledi:

Yeşil alanlarımız içinde yer alanlar, ekonomik olma durumlarına göre değerlendirilip, bakımları sürdürülecek. Söküm sıralaması, materyallerin korozyona uğrayıp, ihtiyacı karşılayamayacak halde olanlar ve tehlike arz edenler ilk sırada olmak üzere, ekolojik olarak sürdürülemeyen tüm duvarlar kaldırılacak. Yerlerine dikey bahçe uygulamaları yapılmayıp, sarmaşık ve benzeri tırmanıcı türlerle kök toprak alana sahip duvarlarda yeşil duvar oluşturma çabalarımız devam edecek. Yeşil çözümlerimizin teknik gereksinimlerle çeliştiği noktalarda ise, görsel açıdan iyileştirmek istediğimiz yüzeyleri sanata ve sanatçıya açmanın kıymetli bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz.”