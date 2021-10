İBB Şehir Tiyatroları'nın, yeni sezonda izleyiciyle buluşacak oyunları tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon repertuvarı açıklandı. Yeni sezon, Müze Gazhane Büyük Sahne'de 'Veba' oyununun prömiyeriyle açılacak.

Müze Gazhane'de yapılan basın toplantısında, "Kaldığımız Yerden… Yeniden…" sloganıyla kapılarını açan 'Minimal'den Normal'e' sezonunda izleyiciyle buluşacak oyunlar tanıtıldı.

Repertuvarı açıklayan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, bu sezon Müze Gazhane içerisindeki iki yeni sahnenin Şehir Tiyatroları sahnesi olarak hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Ergen, geçen yıl duyurulan fakat sahnelenemeyen 'Yaftalı Tabut, Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık, Antigone, Hayat Der Gülümserim, Kutlama, İfigenya, Veba, Öldün, Duydun mu?, Herkes Sihirbaz Olacak (Çocuk Oyunu) ve Beşamelli Tavuk' isimli oyunların prömiyerlerinin gerçekleşeceğini ifade etti.

Bu yıl repertuvarlarda müzikallere de yer verdiklerini belirten Ergen, geçen sezon açıklanan Nuri Pakdil'in 'Umut', William Shakespeare'in 'Hamlet', Anton Çehov'un 'Vanya Dayı' ve Bertolt Brecht'in 'Cesaret Ana ve Çocukları' oyunlarının gösterimleri için bekleyecekleri bilgisini paylaştı.

Şehir Tiyatroları'nın yeni sezonu, Müze Gazhane Büyük Sahne'de 'Veba' oyununun prömiyeriyle açılacak.