İBB Şehir Tiyatroları'nda bu hafta sahnelenecek oyunlar

Hastalık Hastası, Nora (Bir Bebek Evi), İki Efendinin Uşağı, Maskeliler, Hayal-i Temsil, 12. Gece, Ay Işığında Şamata, Hisse-i Şayia, Geç Kalanlar ve çocuk oyunları Yaşasın Barış, Rüya, Perikız, Harikalar Mutfağı, Bisküvi Adam, Palyaço Prens, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Benim Güzel Pabuçlarım, Yaşayan Sayfalar, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Bir Gün Ayakkabımın Teki.

HASTALIK HASTASI

Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum, hem de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına âşıktır. Argan’ın sırf parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır. Evin, her şeyden haberdar olan son derece zeki ve iş bilir hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz. Hakikatin ve aşkın kazanması için elinden geleni yapar. Oyun, 26-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

NORA (BİR BEBEK EVİ)

Kendisini ailesine adamış olan bir kadının evliliği, kocası ağır hastalık geçirdiği dönemde aldığı borç yüzünden tehlikeye girer... Konusunu gerçek yaşamdan alan bu başyapıtta, gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının var olamadığı bir yuvanın nereye savrulacağı anlatılıyor. Kapitalist sistem içinde maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımı ve yok olan değerler ele alınırken, insan onuru ve kişiliğinin eşsiz yanına vurgu yapılıyor. Oyun, 26-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.



İKİ EFENDİNİN UŞAĞI

Pantolone, kızı Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gelenekten beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell Arte’nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffaldino’nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor. Oyun, 26-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

MASKELİLER (Konuk Oyun)

Oyun, savaşın ve şiddetin, insanları nasıl bir çıkmaza sürüklediğini ve insani bağlarının kopmasına neden olduğunu oldukça etkili bir dille anlatıyor. Oyun, 26-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

HAYAL-İ TEMSİL

Eski makyör Dikran Efendi'nin; hayalle hatırayı iç içe geçiren masalı; sahnenin "ilk kadın"ları Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i; çocuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez seyirci karşısına çıktıkları sahnede, Darülbedayi sahnesinde bir araya getiriyor. Oyun, 26-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

12. GECE

Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12. Gece'de, ikiz kardeşler Viola ve Sebastian, bir gemi kazasından sonra, birbirlerini öldü sanıp ayrı düşerler. Viola, Illyria dükü Orsino'nun hizmetine girebilmek için erkek kılığına girer. Orsino adına güzel Olivia'ya kur yapmakla görevlendirilir. Olivia ise kardeşinin ölümünden sonra yastadır ve ayağına gelen herkesi geri çevirmektedir, ta ki simdi erkek kılığındaki Viola'ya asık olana dek. Bu sırada, Olivia'nın dayısı Tobi, tutucu hizmetkâr Malvolio'ya şamatalı bir oyun oynayarak, bu cümbüşlü kimlik yanılması ve karşılıksız aşk hikâyesini iyice kızıştırır. Oyun, 26-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

AY IŞIĞINDA ŞAMATA

Oyun, Çalışkur Apartmanı sakinlerinin katıldığı bir doğum günü partisinde geçer. Farklı gelir, statü ve meslek grubundan insanlar son derece olumsuz, itici, bağnaz, kibirli ve düzenbaz kişileştirmelerle çıkar karşımıza. Ancak oyunun ikinci perdesinden önce seyirciler ayaklanmıştır. Oyunun seyri şaşırtıcı bir şekilde değişecektir. Oyun, 26-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

HİSSE-İ ŞAYİA (BİR EVLİLİK KOMEDİSİ)

Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu; ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan ("hissei şayia") karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarını konu alıyor. Şiddetli geçimsizlikle boşanıp yıllarca birbirinden ayrı kalan, her karşılaşmada ezeli-ebedi kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine dava üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler de bu didişmeden adeta zevk alan fakat aslında her şeye rağmen birbirini seven karı kocanın ve onların arasında kalan genç kızın öyküsü eğlenceli bir üslupla aktarılıyor. Oyun, 27-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

GEÇ KALANLAR

Zamanın geri alınamayışı ile belki ilk kez o gece bu kadar acı biçimde yüzleşen bir çiftin hikâyesini, pişmanlıkları, yaşayamadıkları, söyleyemedikleri üzerinden anlatan oyun, izleyiciyi geç kalmış bir yüzleşmeyle karşı karşıya getiriyor. Oyun, 26-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

ÇOCUK OYUNLARI

YAŞASIN BARIŞ (5+ YAŞ)

Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak dostça yaşayan koyun ülkesi ve buğday ülkesi sadece kendini düşünen bencil vezirin hain planlarıyla savaşa başlarlar. Buğday ülkesinin her şeyin farkında olan prensesi kendini feda ederek "düşman ülkeye" gizlice girer. Mızıkasının umutlu ezgileriyle vezirin planlarını ortaya çıkarır ve herkesin ısrarla istediği barışı getirir. Oyun, 1 Mart 2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

RÜYA (5+Yaş)

Hayvanların kafese kapatılması, gösterilerde kullanılması, doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmaları nedeniyle çok üzülen bir çocuğun onları nasıl kurtardığı anlatılır. Oyun, 1 Mart 2020 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

PERİKIZ (7-77 Yaş)

Peri Kız, genç bir iyilik perisidir. Her perinin ergenlik döneminde güvenilirlik ve kıdem kazanmak için girdiği sınavın son aşamasındadır. Küçük insanına görünme hakkını kazanan Peri Kız, bu sınavı geçerse gerçek bir iyilik perisi olacaktır. Ancak karanlıkta kaybolmamak için en doğru zamanı beklemesi gerekmektedir ve genç peri için bu sınav hiç de kolay değildir. Peri Kız, Kara Peri’nin büyülü kara oyunuyla bir yandan gerçek kimliğini korumaya çalışırken, bir yandan da iyilik ile kötülük arasında bir çatışmanın tam ortasında kalır. Ancak, özündeki iyilik, özgür iradesi, kendine olan inancı ve Can'ın da yardımları sayesinde kötülükle cesaretle savaşacak ve kara büyünün etkisinden kurtulacaktır. Oyun, 1 Mart 2020 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık’ın yazdığı Arda Aydın’ın yönettiği Harikalar Mutfağı’nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülücük’tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor. Oyun, 1 Mart 2020 tarihinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

BİSKÜVİ ADAM (5+ Yaş)

Büyük evin saati Guguk Bey'in ansızın kısılan sesi, ev sahipleri tarafından onu çöpe atılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Ama mutfaktaki arkadaşları Tuz, Biber, sonradan aralarına katılacak olan Poşet Çay ve en çok da fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam'ın yardımıyla bunun üstesinden hep birlikte geleceklerdir. Bisküvi Adam'ın Fare ile mücadelesi de Rutin hayatlarına yeni bir tempo getirir. Bir evin mutfağında, herkes uyuduktan sonra kurulan yepyeni bir dünyanın oyunu Bisküvi adam, mücadele, ön yargı, yardımlaşma ve her şeye rağmen birlikte yaşama kavramlarını eğlenceli bir dille anlatırken; çocukların hayal dünyasını renkli kılan neşeli sahneler de içeriyor. Oyun, 1 Mart 2020 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

PALYAÇO PRENS (+3 YAŞ)

Palyaço Prens, çocukların hayal dünyalarının masal olgusu ile beslenmesi için kurguladığımız bir oyun. Kahramanlar, olaylar, olup biten her şey bir masal. Tiyatro, bu masalın onlara anlatılabilmesi için kullandığımız araçlardan sadece biri. Günümüzde prensler, prensesler yok ama masalımızda onlara ait gördüğümüz tüm duygular hala var. Şefkat-acımasızlık, iyilik-kötülük, mutluluk-mutsuzluk... En önemlisi sevgi... O hep vardı, hala var. Palyaço prens sevgiyi renklerle anlatan bir oyun. Oyun, 1 Mart 2020 tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.

ÜZGÜN AĞAÇLAR ÜLKESİ (5+ YAŞ)

Gökçe Yaşar’ın yazıp, Yeşim Koçak ve Selin Türkmen’in yönettiği Üzgün Ağaçlar Ülkesi’nde tüm ağaçlar artık kocaman meyveler vermektedir. Kral da, yemeğe düşkün Kraliçe de bu işten pek memnundur. Ama Büyücü’nün daha büyük meyveler yetiştirmek için hazırladığı iksirler, aslında bütün ağaçları hasta etmekte, kurutmaktadır. Prenses, ne yapsa da Kral babasına bunu anlatmayı başaramaz. Günün birinde Kraliçe de Prenses de iksirli meyvelerden yiyerek uykuya dalar. Şimdi Kral çok sevdiği kızı ve Kraliçe’sini uyandıracak bir çare bulmak zorundadır. Oyun, 1 Mart 2020 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)

Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Palyaçomuz pabuçlarını geri almak için iş aramaya başlar. Girdiği işlerden çocuksu duyarlılığı nedeniyle bir bir kovulur. Pabuçlarına asla kavuşamayacağını düşünüp umutsuzluğa kapıldığında, imdadına çocuklar yetişir ve onların desteğiyle pabuçlarına ulaşır. Yeniden çocuklarla birlikte kahkaha dolu gösterisini gerçekleştirmeye devam eder. Oyun, 1 Mart 2020 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

YAŞAYAN SAYFALAR (6+YAŞ)

Kumsal, boş vakitlerini kitap okuyarak ve arkadaşları ile oyunlar oynayarak geçirmeyi çok sever. Ancak uzun zamandır neredeyse hiç arkadaşı kalmamıştır. Tüm arkadaşları vakitlerini sanal oyunlar ve tabletleri ile geçirmeyi tercih etmektedir. Kumsal, küçücük dünyasında yapayalnız kalmıştır ve artık bu duruma bir çözüm bulması gerektiğini düşünür. O sırada sadık bir dostu yardımına yetişecektir. Bakalım bu sadık dostun önerisi Kumsal’ı özlediği günlere kavuşturabilecek midir? Oyun, 1 Mart 2020 tarihinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

KARAGÖZ ÇİFTLİK BEKÇİSİ (3+ Yaş)

Karagöz uzun zamandır işsizdir ve iş aramaktadır. Sonunda kendisine bir çiftlikte iş bulur. İşi hayvanların bakımını yapmaktır. Ama ortada bir sorun vardır. Karagöz, hayvanları tanımamaktadır. Özgür Atkın’ın yazıp yönettiği oyunda İrem Erkaya ve Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 27, 28 Şubat 2020 tarihlerinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi’nde.

BİR GÜN AYAKKABIMIN TEKİ (3+ Yaş)

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir… Oyun, 27, 28 Şubat 2020 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi’nde.