İBB Şehir Tiyatroları 29 Eylül'de perde açacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın repertuvarı ve yeni sezon çalışmaları, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tanıtıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle eserlerin tek perde ve küçük kadrolarla sahneleneceği söyleyen İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, "Üst başlığını 'Sezon Minimal' olarak belirlediğimiz Şehir Tiyatroları repertuvarımız, bu yıl da iddialı. Dünyada ilk kez bir tiyatro, 16 yeni oyunla prömiyer yapacak" dedi.

İBB Şehir Tiyatroları, yeni repertuvarını ve yeni sezon çalışmalarını, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen bir törenle basın ve kültür-sanat dünyasıyla paylaştı. Toplantıya İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen ve Şehir Tiyatroları Sahne Direktörü Ayşegül İşsever katıldı.

"Burası tiyatronun ocağı"

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, açılış konuşmasında "Şehir Tiyatroları, 106 yıllık tarihinde birçok zorluklar yaşamış ve her koşulda perdelerini açmış bir kurum. Çünkü burası tiyatronun ocağı. Uzun bir aradan sonra yeniden seyircisiyle buluşacak olmamız hepimizi mutlu ediyor" dedi.

Muratlı, pandemi döneminde kültür-sanatın toplumun üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip olduğunu belirterek, salonları tiyatrolar, konserler ve sergilerle doldurmadaki kararlılıklarını paylaştı.

Tiyatro emekçilerine doğrudan destek

Salgının başladığı günden bu yana farklı projelerle kentin sokak, park ve meydanlarında sahneler kurduklarını aktaran Muratlı, " Bu etkinlikler ile çocuk ve yetişkin oyunları olmak üzere toplamda 487 oyunun sergilenmesini sağladık. Yaklaşık 50 bin izleyiciye ulaştık. Tiyatro emekçilerine doğrudan toplamda 1 milyon 896 bin TL ödeme gerçekleştirdik. Bu ödemelerden bin 555 oyuncu ve sahne ekibi yararlandı" ifadelerini kullandı.

Şehir Tiyatroları tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğinin altını çizen Muratlı konuşmasına şöyle devam etti:

"106 yıllık bir kurum olan Darülbedayi, böylesi zor bir dönemde özel sektörde faaliyet gösteren tiyatrolara kapısını açıyor. Bugün açıklayacağımız yeni sezon kapsamında, Ekim ayında, sahnelerimizde 40 yetişkin, 10 çocuk oyunu olmak üzere toplam 50 özel tiyatro oyun sahneleyecek. Genel durum izlenerek, Kasım ayında da özel tiyatrolara Şehir Tiyatroları sahnelerimizde yer vermeyi düşünüyoruz."

Sahne bulunan her semte gençlik tiyatrosu

Muratlı'nın ardından söz alan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, yerli yazarlara ülkenin çok ihtiyacı olduğunu belirterek, bu nedenle yeni sezonda sahnelenecek oyunların üçte ikisini yerli yazarlardan seçtiklerini kaydetti.

Ergen, pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan, geçen sezon başvuruları alınan "Şehir Yazarlarını Arıyor" projesinin bu yıl devam edeceğini söyledi. Projeye bin 500 yazar adayının başvuru yaptığını paylaşan Ergen, 150 yazarın seçilerek çalışmalara hız verileceğini söyledi. Ergen, açıklamasını Şehir Tiyatroları'nın olduğu her semtte bir gençlik tiyatrosu açılacağının bilgisi vererek tamamladı.

Özel tiyatrolara destek

İBB Şehir Tiyatroları Twitter hesabından yapılan açıklamada ayrıca, pandemi sürecinde zor günler yaşayan 50 özel tiyatronun, 50 oyunla ekim ayı boyunca İBB sahnelerine konuk olacağı duyuruldu.

Sezon minimal nedir?

İBB şehir Tiyatroları, "Sezon Minimal"de sahnelenecek eserleri, daha az kadroyla temsil edilebilecek oyunlar arasından seçildi. Sanatçı ve teknik ekibin sağlığı için hareketlilik azaltılarak daha az sayıda temsil sahnelerde yer alacak. İstanbullular için bu daha az oyun izlemek anlamına gelmeyecek, kazanılan zaman ve mekânda özel tiyatroların oyunlarına yer verilecek. Oyunların süreleri de60-70 dakikayı aşmayacak şekilde tek perde olacak.

Alınan Koronavirüs tedbirleri

İBB Şehir Tiyatroları, COVID-19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 23 Haziran 2020 tarihinde yayınladığı genelgeye uygun olarak gereken önlemleri aldı. Kontrollü normalleştirme süreci için tiyatro salonları yeniden düzenlendi, sahnelenecek oyunlar yeni şartlara göre yeniden seçildi. Önlemler kapsamında şu düzenlemeler yapılacak:

* Oturma düzeni 1 dolu 1 boş olacak şekilde yüzde 50 doluluk olacak şekilde planlandı.

* Maskesiz izleyicilerin salonda bulunmasına izin verilmeyecek.

* Fuayelere her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde, belirli sayıda seyirci kabul edilecek.

* Salonların klima sistemi yeni şartlara uygun şekilde yüzde 100 temiz havayla çalışacak şekilde ayarlandı.

* Salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, dezenfektan bulundurulacak.

* Fuayede beklemeyi ve kalabalık oluşumunu azaltmak için salon kapıları daha erken açılacak. Seyircilerimizin kademeli bir şekilde salona giriş yapmaları sağlanacak. Oyun sonrası çıkışta yığılma olmaması için acil çıkış kapıları da açılacak, izleyicilerin binalardan çıkışları daha hızlı gerçekleştirilecek.

* Oyundan 1 gün sonra, gerek seyircilerin, gerekse sanatçı ve teknik ekipte görevli tüm çalışanların kullandıkları alanlarda detaylı temizlik çalışması yapılacak. Dezenfekte makinesi ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek. Böylelikle bir sonraki seans için sahneye gelecek izleyicilere hijyenik bir ortam sağlanacak.