İBB Şehir Tiyatroları 13 oyunla seyirci karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, nisan ayının yeni haftasında 13 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

John Patrick, Albert Camus, Euripides gibi uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra genç yazarların eserleri seyirciyle buluşuyor.

Tatlı Kaçık, Veba, Yaftalı Tabut, Zehir, Geçit, Geç Kalanlar, Herkes Sihirbaz Olacak, Bekçi ile Postacı, Rüya, Evvel Zaman İçinde (Konuk Oyun), Beş Haylaz (Konuk Oyun), Çöp Canavarı (Konuk Oyun), Demir Kız (Konuk Oyun) adlı oyunlarımız bu hafta seyirciyle buluşacak.

Çocuk şenliği için geri sayım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın bu yıl 36.’sını düzenlediği “Çocuk Şenliği,” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 14.00’te “Herkes Sihirbaz Olacak” adlı çocuk oyunuyla başlayacak. Şenliğin açılış gününde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nin önündeki açık alanda, ikinci gününde ise Müze Gazhane Sahnesi’nin önünde etkinlik istasyonu kurulacak. 24 Nisan 2022 günü Şehir Tiyatroları’nın tüm sahnelerinde ücretsiz olarak sahnelenecek çocuk oyunlarının yanı sıra Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi’nde çocuk oyunları seyirciyle buluşacak.