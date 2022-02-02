İBB, savcılığa başvurdu; AKP Kadın Kolları Başkanı İlhan’a verilen parayı geri istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu, AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan'ın İBB tarafından 128 bin avro, 123 bin TL ve 9 bin dolar ödenerek yurtdışına yüksek lisansa gönderildiğini tespit etti. Daha öncede TBMM 25., 26. ve 27. Dönemler AKP İstanbul Milletvekili olan Ravza Kavakçı Kan'ın şirkette işe başladığı tarihten çok kısa bir süre sonra şirket bursu ile yurt dışı doktora eğitimine gönderilmesine ilişkin iş ve işlemlerin incelenmesi neticesinde rapor düzenlenerek savcılığa şikayette bulunulmasının ardından İBB bu kez de İlhan hakkında kamu zararını tahsil edebilmek için suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir önceki dönemde İBB iştiraklerinden, Metro İstanbul A.Ş. tarafından TBMM 25., 26. ve 27. Dönemler AKP İstanbul Milletvekili olan Ravza Kavakçı Kan'ın şirkette işe başladığı tarihten çok kısa bir süre sonra şirket bursu ile yurt dışı doktora eğitimine gönderilmesine ilişkin iş ve işlemlerin incelenmesi neticesinde rapor düzenlenerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Oda TV'nin haberine göre; aynı suç duyurusunda AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender hakkında da rapor hazırlandı. Raporda, Rabia İlhan Kalender'in KİPTAŞ A.Ş.'ye iş başvurusunda bulunmasını takiben avukat kadro unvanı ile dış görevli kadro sınıfına görevlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Müdür V. Remzi Köktaş'ın teklifi, Genel Müdür Yardımcısı Eyyüp Karahan’ın uygun görüşü ve Genel Müdür İsmet Yıldırım'ın onayı ile 5 Şubat 2007'de işe girişinin yapıldığı belirtildi.

"Çalışmış gibi belge tanzim etmiş olabilir"

Raporda Rabia İlhan Kalender'in AKP'nin internet sitesinde yer alan özgeçmiş bilgilerinde çeşitli görevlerde yer aldığı ve ve bu nedenle şirkette hiçbir zaman çalışmadığı, ancak çalışmış gibi belgeler tanzim edilmiş olabileceği ifade edildi. Raporda, burs sözleşmesi kapsamında Rabia İlhan Kalender için şirket bütçesinden 671 euro (GBP), 9 bin 940 dolar, 123 bin 722 lira ve 128 bin 247 euro (bugünkü kurla 2 milyon 92 bin 56 TL) masraf ödendiği belirtildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: Rabia İlhan Kalender'e ait Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Sözleşmesi’nin yukarıda belirtilen hükümlerinin ihlal edilmiş olmasına rağmen, eski Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım'ın, eski Kiptaş Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Çolak'ın ve eski Kiptaş İnsan Kaynakları Müdürü Remzi Köktaş'ın Kiptaş mallarını ihlal ettikleri düşüncesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

4 isim hakkında da suç duyurusu

Ayrıca, 2005-2015 yılları arasında ülke dışında ikamet ettiği AKP İstanbul İl Başkanlığı internet sitesinde beyan edilen Rabia İlhan Kalender'in 5 Şubat 2007 tarihinden itibaren yurt dışı doktora öğrenimine gönderildiği Kasım 2008 tarihine kadar Kiptaş'ta çalışmış gösteren eski Kiptaş İnsan Kaynakları Müdürü Remzi Köktaş, eski Kiptaş Genel Müdür Yardımcıları Eyyüp Karahan ve Tuncay Çolak ile eski Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

"Kiptaş mallarını ihlal"

2005-2015 yılları arasında ülke dışında ikamet ettiğini resmi internet sitesinde beyan eden Rabia İlhan Kalender'in 5 Şubat 2007 tarihinden itibaren yurt dışı doktora öğrenimine gönderildiği Kasım 2008 tarihine kadar Kiptaş'ta istihdam edilmiş-çalışmış gibi gösteren ve Rabia İlhan Kalender'e bu kapsamda kamuya ait şirket parasından ödeme yapan eski Kiptaş İnsan Kaynakları Müdürü Remzi Köktaş, eski Kiptaş Genel Müdür Yardımcıları Eyyüp Karahan ve Tuncay Çolak ile eski Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım haklarında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Zararın yasal faizi ile tahsil edilmesi gerektiği vurgusu

Raporda eski Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Vural, eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Kahraman, eski Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan Kırtıl, eski Kiptaş İnsan Kaynakları Müdürü Remzi Köktaş Mehmet Sabri Erten, Turan Konak, Orhan Akyıldız, Abdurrahman Yıldırım, Yakup Demirhan, Yılmaz Yıldız, Recep Bozloğan, M. Hüsref Şeref, Ebubekir Özbey ve İsmet Yıldırım'ın isimleri yer aldı. Kiptaş gelirinin kişilere haksız yarar veya çıkar sağlayacak şekilde ödenmesine ve Kiptaş mallarının ihlali ile zararına neden olan ve bu zararı gidermekle yükümlü olan isimlerin Kiptaş gelirlerini kişilere haksız yarar veya çıkar sağlayacak şekilde ödediği belirtildi. Zararın yasal faizi ile tahsil edilmesi gerektiği vurgulandı.