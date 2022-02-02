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İBB, savcılığa başvurdu; AKP Kadın Kolları Başkanı İlhan’a verilen parayı geri istiyor

İBB Teftiş Kurulu, AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan’ın AKP yönetimindeki İBB tarafından 128 bin avro, 123 bin TL ve 9 bin dolar ödenerek yurtdışına yüksek lisansa gönderildiğini tespit etti

02 Şubat 2022 00:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu, AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan’ın AKP yönetimindeki İBB tarafından 128 bin avro, 123 bin TL ve 9 bin dolar ödenerek yurtdışına yüksek lisansa gönderildiğini tespit etti. İBB kamu zararını tahsil etmek için savcılığa başvurdu.

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