İBB şartlarını değiştirdiği eğitim yardımı için tekrar başvuru alacak

Başvurusu olumlu olan 5 bin 254 kişi ise başvuru koşullarını karşılayamadığı için evrak kontrolü olumsuz sonuçlandı. Sonuçlara; beyan uyumsuzluğu, not ortalaması, Açık Öğretim ve Ön Lisans öğrencisi olmak, son sınıfta olmak ve diğer kurumlardan burs almak gibi sebepler etkili oldu.

Not ortalaması düşürüldü

İBB yönetimi, 30 bin öğrenci hedefine ulaşılması için yeni bir çalışma başlattı. Kriterleri tuttuğu halde ön lisans ve son sınıfta okuyan kişiler ile not ortalaması belirlenen sınırın altında kalan toplam 2 bin 605 kişinin yeniden değerlendirilmesine karar verildi. Çalışma kapsamında, eğitim yardımı kriterlerinde de iyileştirmeye gidildi.

Buna göre; 4 üzerinden 2.5, 100 üzerinden 60 olan not ortalaması; 4 üzerinden 2, 100 üzerinden 53 olarak revize edildi. Başka bir kurumdan burs alamama şartı da başvuran kişilerin dezavantajlılık durumu gözetilerek kaldırıldı.

Yeni başvurular 27 Ocak'ta başlayacak

Yeni şartlarla 15 bin öğrenciye daha eğitim yardımı verilmesi için başvurular, 27 Ocak – 6 Şubat tarihleri arasında gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınacak.

7– 9 Şubat arasında yapılacak değerlendirmenin ardından 10 Şubat'ta eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesi www.ibb.istanbul sitesi yayınlanacak.

Öğrenciler belgelerini 11 – 22 Şubat tarihleri arasında teslim edecek. İhtiyaç olursa 25 Şubat'ta yedek liste açıklanacak.