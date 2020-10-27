İBB, otobüs, dolmuş ve taksilerin dezenfeksiyon bilgilerini halka açtı

İBB’nin sitesinden yapılan sorgulama ile yolcular, kullanacakları araçların en son ne zaman dezenfekte edildiğini öğrenebiliyor.

İstanbul’un birçok noktasında oluşturulan istasyonlarda yaklaşık 25 bin taksi, taksi-dolmuş ve minibüsün dezenfekte işlemleri yapılıyor.

Dezenfekte işlemi yapılan araçlar sisteme işleniyor ve ‘’İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından dezenfekte edilmiştir’’ çıkartması yapıştırılıyor.