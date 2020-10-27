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İBB, otobüs, dolmuş ve taksilerin dezenfeksiyon bilgilerini halka açtı

27 Ekim 2020 16:15

Covid-19 salgını ardından toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemlerine başlayan İBB, araçların en son ne zaman dezenfekte edildiğine dair bilgileri halka açtı.

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