İBB, otobüs, dolmuş ve taksilerin dezenfeksiyon bilgilerini halka açtı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail__spot">Covid-19 salgını ardından toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemlerine başlayan İBB, araçların en son ne zaman dezenfekte edildiğine dair bilgileri halka açtı.</p>\n<div id="stats" class="detail__share">\n<div class="addthis_inline_share_toolbox">\n<p>İBB’nin sitesinden yapılan sorgulama ile yolcular, kullanacakları araçların en son ne zaman dezenfekte edildiğini öğrenebiliyor.</p>\n<p>İstanbul’un birçok noktasında oluşturulan istasyonlarda yaklaşık 25 bin taksi, taksi-dolmuş ve minibüsün dezenfekte işlemleri yapılıyor.</p>\n<p>Dezenfekte işlemi yapılan araçlar sisteme işleniyor ve ‘’İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından dezenfekte edilmiştir’’ çıkartması yapıştırılıyor.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/10/1603804621326-gfghfgh.jpg" alt width="600" height="501" /></p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>