İBB önünde asker ve polis arasında çatışma 5 saat sürdü; 2 sivil hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Vezneciler'de bulunan binasını işgal eden bir grup asker ile polis arasında saatler süren çatışma yaklaşık 5 saat sürdü.Çatışma sırasında 28 sivil yaralanırken Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesi'ne getirilen 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin teslim ol çağrısına askerlerin ateşle karşılık vermesi üzerine özel harekat ekipleri askerlerin olduğu yere yönelerek operasyon başlattı.

Çok sayıda yaralı hastanelere taşınıyor



Askerler tarafından vatandaşların ve polis ekiplerinin üzerine plastik mermi ve gaz bombası sıkıldı. Olay yerinde bulunan çok sayıda yaralı ambulanslarla hastanelere taşındı.



Polis ve asker arasındaki çatışma 5 saat sürdü. Bazı vatandaşların ağır yaralandığı çatışma sonrasında polis vatandaşlarla birlikte belediye binasına girdi. Vatandaşlar ele geçirdikleri bir askeri linç etmek istedi.