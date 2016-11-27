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15 Temmuz Darbe Girişimi

İBB onay verdi, Deniz Harp Okulu Kışlası imara açıldı!

Yeni bölge "eğitim alanı" olarak düzenlendi

27 Kasım 2016 17:10

Tuzla Kaymakamlığı, Deniz Harp Okulu Kışlası'na ait 8 bin metrekarenin kendilerine tahsis edilmesini istedi. Milli Savunma Bakanlığı bu talebi kabul etti. ‘Eğitim alanı’ olarak düzenlenen yeni bölgeye onay verildi. Plan bu haliyle kabul edildi ve 8 bin metrekarelik askeri alan ilkokul ve ortaokul yapılmak üzere imara açıldı.

Cumhuriyet'ten Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul'da yıllardır kent dışına çıkarılması gündemde olan askeri alanlar ile ilgili çalışmalar 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hız kazandı. Tuzla Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 22 Mart 2016'da Deniz Harp Okulu'na ait askeri alanda kalan 8 bin metrekarenin kendilerine tahsis edilmesini Milli Savunma Bakanlığı'ndan istedi. Milli Savunma Bakanlığı, kışlaya giriş- çıkışı ve güvenliği etkilemeyecek şekilde 8 bin metrekarelik arazinin tahsisini uygun buldu. Böylece 25 bin 200 metrekarelik Deniz Harp Okulu Komutanlığı kışlasının “güvenlik bölgesi” içinde kalan ve kamulaştırma kararı alınan 3 bin 400 metrekarelik kısmı askeri alan dışına çıkarıldı. Bu arazi bitişiğindeki hazineye ait 5 bin 472 metrekarelik parselin 3 bin metrekarelik bölümü, hiçbir mülkiyete konu olmayan tescil dışı 1600 metrekarelik kadastral boşluk ile birleştirilerek toplam 8 bin metrekarelik alan elde edildi. Böylece yeni bölge “eğitim alanı” olarak düzenlendi.

Okul şartsız boşaltıldı

Tuzla Belediyesi'nin yaptığı bu plan değişikliği değerlendirilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iletildi. Plan değişikliği Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı tarafından kışla sınırları içerisinde bakanlığa tahsis edilmiş parselde bulunan Barbaros İlköğretim Okulu tarafından kullanılan binanın şartsız boşaltılması karşılığında uygun bulundu. Plan bu haliyle kabul edildi ve 8 bin metrekarelik askeri alan ilkokul ve ortaokul yapılmak üzere imara açıldı.

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