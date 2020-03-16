İBB'nin yeni halk ekmek büfeleri açma önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İBB Meclisi’nde görüşülen kira sözleşme uzatımı ve yeni halk ekmek büfelerinin açılması önergesi, AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.

İBB Meclisi’nin önceki günkü toplantısında şehir genelindeki halk ekmek büfelerinin biten kira sözleşmelerinin uzatılması ve yeni büfelerin açılmasına ilişkin talep görüşüldü.

Teklifte, belediye hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere halk ekmek büfesi konulması ve işletilmesi işinin 3 yıl süreliğine belediye iştiraki İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’ye verilmesi istendi. AKP’li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu komisyon teklife ilişkin sadece mevcut büfelerin kira sözleşmesinin uzatılması yönünde görüş verdi.

Yapılan oylamada söz alan CHP’li meclis üyesi Ülkü Sakalar, halk ekmek büfelerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin teklifin karşılanmadığını belirterek aykırı teklif sundu. Yapılan oylamada AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri ret oyu kullandı.