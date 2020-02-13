İBB'nin TÜRGEV'den aldığı arazi meclis kararıyla AKP'li Beyoğlu Belediyesi'ne bedelsiz tahsis edildi

İmamoğlu binayı gezerek incelemelerde de bulunmuştu. Meclise gelen komisyon raporuna göre mülkiyeti İBB'ye ait olan 10 adet taşınmaz, Örnektepe Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Otoparkı arazisi ile birlikte Beyoğlu Belediyesi'ne 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi. CHP grubu karara muhalefet etti.

"TÜRGEV ile protokol iptal edilince bu taşınmazı da acele ile tahsis dosyasına ekledi"

CHP'li Hukuk Komisyonu Üyesi Ülkü Sakalar, konuya ilişkin yaptığı konuşmada "Burası İBB tarafından TÜRGEV'e verilmek üzere yapılıyordu. İBB, TÜRGEV ile olan protokolünü iptal ettikten sonra Beyoğlu Belediyesi acele ile bu taşınmazı da tahsis dosyasına ekledi. Yani burası bitirilecek, geçici kabulü yapılacak, sonra Beyoğlu Belediyesi'ne verilecek. 10 adet taşınmaz içinde yer alan Sütlüce Spor Tesisleri de yer alıyor. İBB'nin tesisleri, bunun doğrudan Beyoğlu Belediyesi'ne tahsisi de doğru değil" dedi.

Hukuk Komisyonu Başkanı AKP'li Muhammet Kaynar ise kararın vakıf ile bir ilgisinin bulunmadığını savunarak "Vakıf ismi zikrederek işe su katmaya çalışıyorlar, dosyanın vakıfla ilgisi yok. Beyoğlu Belediyesi'nin kullanımında olan bir çoğu da hizmet binası olan taşınmazlar bunlar" ifadelerini kullandı.