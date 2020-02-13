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İBB'nin TÜRGEV'den aldığı arazi meclis kararıyla AKP'li Beyoğlu Belediyesi'ne bedelsiz tahsis edildi

17 milyon 200 bin TL'ye yaptırılan gençlik merkezi Beyoğlu Belediyesi'ne geçiyor

13 Şubat 2020 23:12

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı dernek ve vakıflar ile imzalanan protokolleri iptal etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurduğu TÜRGEV'den geri alınan ve önceki dönemde Büyükşehir'in gençlik merkezi inşaatı için 17,2 milyon lira harcadığı Beyoğlu'ndaki İBB arazisi, AKP grubunun oyları ile bedelsiz olarak 10 yıllığına AKP'li Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Meclisi'nin şubat ayı meclis oturumu yeni seçilen 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Meclis oturumunda AKP grubunun teklifi ve oyları ile Beyoğlu Belediyesi'ne gerçekleştirilen taşınmaz tahsisleri sırasında tartışma çıktı.

17 milyon 200 bin TL harcandı

Tahsis edilen taşınmazlar arasında İBB tarafından TÜRGEV için 17 milyon 200 bin TL'ye yaptırılan ve tamamlanmak üzere olan Beyoğlu Örnektepe Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Katlı Otoparkı'nın bulunduğu İBB'ye ait taşınmaz bulunuyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz ağustos ayında bazı dernek ve vakıflarla bir önceki dönemde imzalanan protokolleri iptal edince bu taşınmaz, İBB tarafından geri alınmıştı.

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