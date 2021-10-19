İBB'nin ticari plaka sahiplerine karşı hamlesine Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan itiraz

Kanunda durumun açıkça ifade edildiğini ileri süren Aksu, "Şoförlükten geçimini sağlayan kişiler, taksi plakası alabilir. Burada hisseli veya ortaklı alamazlar diye bir ifade yok. Onun için yaptıkları uygun bir şey değil, kanuna aykırı, yargıya taşıyacağız. Burada sayın belediye başkanı kaos yaratmaya çalışıyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz." diye konuştu.

İBB'nin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 5 bin plakanın artışını yapamadığını hatırlatan Aksu, bunun için algı oluşturmaya çalıştığını öne sürdü.

"Zulüm politikası uygulayan bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız"

İmamoğlu'nun bugün itibarıyla taksi plaka tahsis belgelerine kısıtlama ve sınırlandırma getirdiğini söylediğini aktaran Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli ise, "Aynı şeyi minibüs odalarına da yaptı mı yapmadı mı merak ediyoruz. Çünkü minibüs sahibi olmak da bizim taksicilerin sahip olduğu 10553 sayılı Bakanlar Kurulu çerçevesinde yasal alanda hayata geçmektedir. Burada sırf taksicilere bir mobbing uygulayan veya bir zulüm politikası uygulayan bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurduğu yeni sistemin ayrıntıları açıklanmıştı. Taksi plakası tahsisi ile ilgili yeni sisteme göre, taksi plakası satışında ‘Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı’ şartı aranacak. Ayrıca İBB, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyon ile mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacak.

TIKLAYIN - İBB, taksi denetimine başladı: Ticari plaka sahiplerinin tek geçim kaynağı şoförlük olacak