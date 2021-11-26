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İBB'nin taksi önerisi UKOME'de 11. kez reddedildi

Proje kapsamında ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesini hedefleniyor

26 Kasım 2021 17:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kente 5 bin ek taksi planı Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) reddedildi. Teklif daha önce 10 kez reddedilmişti. UKOME ek taksiye 11. kez karşı çıkmış oldu.

Bir yılı aşkın bir süredir yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyen İBB, proje kapsamında kent genelinde hizmet veren 17 bin taksi sayısının artırılması, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesini hedefleniyor. Ancak bu projenin uygulanabilmesi için UKOME'de oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İBB'nin yeni taksi projesi tam 11 kez UKOME'ye geldi, oylandı ve reddedildi.

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