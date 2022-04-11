İBB'nin satın aldığı 160 otobüsün 30'u yarın hizmete girecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro hattında hizmet vermek üzere satın aldığı 160 yeni otobüsten 30'unu yarın törenle teslim alarak hizmete sunacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da teslim edilecek yeni otobüslerle ilgili "Geliyorlar" notuyla video paylaştı.

İmzaları Eylül 2021'de atılan yeni otobüslerin 30’u yarın yapılacak törenle İBB’ye teslim edilecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı törenin ardından 30 yeni otobüs metrobüs hattında çalışmaya başlayacak.

İBB’nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü’nün metrobüs hattında çalıştırdığı 670 aracın yaş ortalamasının 10’a yükseldiği açıklanmıştı. 160 yeni otobüsün devreye girmesiyle ortalama yaş da düşecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yarın teslim edilecek yeni otobüslerle ilgili "Geliyorlar" notuyla videolu bir paylaşımda bulundu

TIKLAYIN | İmamoğlu, yeni metrobüsleri paylaştı; "Geliyorlar"