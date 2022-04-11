İmamoğlu, yeni metrobüsleri paylaştı; "Geliyorlar"

İBB, yeni metrobüslerin 30 tanesinin hazır olduğunu açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından metrobüslerin videosunu paylaşarak, "Geliyorlar" diye yazdı.

İBB, öz kaynaklarıyla 160 yeni otobüs almıştı. Metrobüs hattında kullanılacağı belirtilen otobüsler için imzalar, İBB Başkanı İmamoğlu’nun da katıldığı törende atılmıştı. İmamoğlu, “Metrobüs filomuzu yenilememiz gerekiyor. 300 yeni araç alım kredimiz İBB Meclisinden oy birliğiyle geçti ancak 10 aydır Cumhurbaşkanlığı’ndan onay bekliyoruz” açıklamasında bulunmuştu.