İBB’nin salgın önlemleri Avrupa Şehirler Birliği raporuna girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) pandemi ile mücadelesinde izlediği yöntemler EUROCITIES (Avrupa Şehirler Birliği) Temmuz ayı raporunda yar aldı.

Bu süreçte alınan önlemlerin detaylıca anlatıldığı raporda günde 2 milyondan fazla İstanbullunun kullandığı toplu taşıma araçlarının, duraklarının İBB'nin kurduğu hijyen ekipleri tarafından 18 araç ve 36 personel ile 7/24 dezenfekte edildiği anlatıldı. Bunun yanı sıra kültür merkezleri ve ibadet yerlerinin virüsün yayılmasını engellemek için titizlikle dezenfekte edildiği rapora kaydedildi.

75 bin aileye nakit kart yardımı

Hazırlanan raporda haziran ayı itibariyle yaklaşık 36 bin ücretsiz alışveriş kartı ve 560 bin gıda kolisi yardımı yapıldığı bilgisine yer verildi. Buna ek olarak nakit destek kartı verilen aile sayısının 75 bine kadar artırıldığı rapora kaydedildi.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama

43 otel ve öğrenci yurdunun, 25 Nisan itibariyle bin 678 sağlık çalışanlarına ücretsiz bir şekilde açıldığı EUROCITIES raporunda anlatıldı. Raporda aynı zamanda, İBB'nin virüsüle mücadele kapsamında bir Bilim Kurulu oluşturulduğu da aktarıldı.

Askıda fatura

İBB tarafından hayata geçirilen ve pandemi döneminde diğer belediyelere örnek olan “Askıda Fatura” uygulaması EUROCITIES raporunda anlatıldı. Bu uygulama ile yapılan yardımların yaklaşık 3,5 milyon dolara ulaştığı belirtilirken, su ve gaz faturalarını ödeyemeyen 172 bin haneye ulaşılarak İstanbul'da büyük bir dayanışmaya imza atıldığı belirtildi.

EUROCITIES nedir?

EUROCITIES; Barselona, Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milano ve Rotterdam belediye başkanları tarafından yerel yönetimlerin yönetişimdeki yeri ve önemini geliştirmek amacıyla 1986'da oluşturuldu. Bugün, Avrupa'nın 130'un üzerinde büyük kentleri birliğin yapısını oluşturuyor.

EUROCITIES, partner kentler ile birlikte 35 ülkeden 130 milyon kentliyi temsil ediyor. Şu an Türkiye’den EUROCITIES tam üyesi bulunmamaktadır. Tam üyelik statüsünü yalnızca AB üyesi devletleri elde edebilirken, İstanbul, EUROCITIES ortak üyesi olarak yer alıyor.