 İBB'nin protokollerini feshettiği Ensar Vakfı’na yargıdan bir ret daha

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelir gelmez protokollerini feshettiği kurumlardan biri olan Ensar Vakfı'nın mahkemeye yaptığı itirazdan ikinci kez ret kararı çıktı. İstanbul 14. İdare Mahkemesi'nin reddettiği "fesih iptali" başvurusunu istinafa taşıyan Ensar Vakfı'na üst mahkeme de oybirliğiyle "Hayır" dedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, çocuk istismarı iddiaları ile gündeme gelen ve son dönemde de Kızılay‘a bağış tartışmalarının odağında bulunan Ensar Vakfı hakkında mahkemeden yeni bir karar çıktı.

İBB ile bazı dernek ve vakıflar arasında önceki dönemde yapılan ve toplam maliyeti 357 milyon TL olan protokoller geçen ağustos ayında feshedilmişti. Bu kurumlar arasında bulunan Ensar Vakfı, fesih kararına karşı “yürütmenin durdurulması” için mahkemeye başvurmuştu.

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, Ensar Vakfı‘nın başvurusunu “feshedilen protokolün özel sözleşme niteliği” taşıdığına dikkat çekerek, “kamu hukuku alanına girmediği için” 21 Ekim 2019‘da görev yönünden oybirliğiyle reddetti.

Ensar Vakfı, alt mahkemenin kararını istinafa taşıdı. İBB ile imzalanan protokolün “idari sözleşme niteliğinde” olduğunu savunan Ensar Vakfı, davanın görüm ve çözümünün “idari yargının görev alanında” kaldığını iddia ederek, alt mahkeme kararının “istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması ve öncelikli olarak yürütmesinin durdurulmasını” istedi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dairesi, istinaf dilekçesinde ileri sürülen hususları, dava konusu işlemin “yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı” kanaatine vardı. Mahkeme, Ensar Vakfı’nın yürütmeyi durdurma isteminin reddedilmesine, istinaf istemi hakkındaki nihai kararın daha sonra verilmesine 29 Ocak 2020 tarihinde oybirliği ile karar verdi.