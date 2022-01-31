İBB’nin metro projesinin onaylanmamasına belediyelerden afişli tepki

İstanbul'da Sefaköy-Beylikdüzü metro projesinin Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmamasına, hattın geçeceği ilçelerdeki belediyeler "Metroma engel olma" afişleri asarak tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından proje ve finansı hazırlanan, şehrin batı yakasında 3.5 milyon kişiye hizmet verecek 18.4 km'lik Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu, 15 Ocak'ta açıklanan 2022 Cumhurbaşkanlığı kamu yatırım programına dahil edilmedi. 1 yıldır onay bekleyen metroya onay çıkmaması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sert tepkisine neden olmuştu. Sözcü'den Özlem Güvemli’nin haberine göre; engellenen metro istasyonlarının geçtiği ilçelerde belediyeler, ‘Metroma engel olma’ afişleri astı.

İmamoğlu, yatırım onayı verilmeyen Beylikdüzü metrosu ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın doğru olmadığını söylemiş; “Bütün metrobüs duraklarına, üst geçitlerine yazdıracağım. ‘Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar.' ‘Sizin 300 tane yeni metrobüs otobüsüyle buluşmanızı engelliyorlar.' Ben bunu bugüne kadar yapmadım, şimdi afişe edeceğim. Şimdi bunları her yere yazacağım. Ve insanlarımızın duymasını sağlayacağım” demişti.

İstanbul'un bugüne dek hiçbir metro yatırımı yapılmamış batı kesiminden geçecek metro hattına çıkmayan onaya, hattın geçeceği ilçeler de afişli tepki gösterdi. Bu hat ile ilçelerinden ilk kez metro geçecek olan Küçükçekmece Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi, ilçelerinde belli noktalara “Metromu istiyorum”, “Metroma engel olma” yazan afişler astılar.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: Burada yok sayılan İBB midir yoksa İstanbul halkı mı?

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçen günlerde sosyal medya hesabından bir video paylaşarak da karara tepki göstermişti. Çalık şunları söylemişti:

“İktidar bu tavrıyla CHP'li belediyeleri değil, vatandaşı cezalandırıyor. Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez. Beylikdüzü'ne gelecek metronun da projesi hazır, finansmanı hazır. Metronun yapımının önünde aslında hiçbir engel kalmadı.

Gelin görün ki her şeyi hazır olan metro için 1 yıla yakın süredir imza bekliyoruz. O imza bir türlü verilmiyor. İBB'nin başvurusu tam 311 gün boyunca yok sayılıyor. Konu kamuoyuna yansıyınca ‘belgeler eksik' deniyor. Şimdi soruyorum sizlere, burada yok sayılan İBB midir yoksa İstanbul halkı mı?”