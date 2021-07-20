İBB'nin "Madde Bağımlılığı: Algılar, Deneyimler, Çözüm Önerileri” araştırmasından: Yüzde 84.2, "İstanbul'da maddeye kolayca erişilebilir" dedi

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nca yürütülen “İstanbul'da Madde Bağımlılığı: Algılar, Deneyimler, Çözüm Önerileri” araştırmasının sonuçlarını aktardı.

Araştırma kapsamında 14-25 Haziran 2021 tarihlerinde 12-25 yaşları arasında çocuğu olanların madde bağımlılığı ve bağımlılara bakış açısını ölçmek için bilgisayar destekli telefon anketi yoluyla 411 haneyle görüşüldü. 18-25 Haziran'da bağımlı eşleri, ebeveynler ve kardeşlerden oluşan 56 kişiyle gruplar halinde toplanıldı.

İşte Saymaz'ın aktardığı sonuçlar şöyle:

– Yüzde 68.2'si arkadaşların, yüzde 48.3'ü ailede huzursuzluk ve şiddetin, yüzde 45'i ebeveyn davranışlarının maddeye başlamada üç önemli neden olduğunu söylüyor.

– Yüzde 64.5'i yaşadığı çevrede uyuşturucu bağımlılığının problem oluşturduğunu, yüzde 28.2'si oluşturmadığını ifade ediyor.

– Yüzde 94.6'sı İstanbul'da, yüzde 92'si Türkiye'de uyuşturucu bağımlılığının problem olduğunu düşünüyor.

– Yüzde 95'i uyuşturucunun, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit ettiğine inanıyor.

– Yüzde 84.2'si İstanbul'da maddeye kolayca erişilebildiğini kaydediyor.

– Yüzde 61'i kişilerin maddeyi bırakabileceğini, yüzde 23.9'u bırakamayacağını savunuyor.

– Yüzde 72.3'ü bağımlılığın tedavi edilebileceğini, yüzde 13.1'i edilse de kurtulmanın mümkün olmadığını anlatıyor.

– Yüzde 29.2'si madde bağımlısını sağlık kurumlarına, yüzde 26.2'si AMATEM'e yönlendirebileceğini söylüyor. Yüzde 26.7'si nereye yönlendireceğini bilmiyor.

– Yüzde 85.4'ü bağımlıların psikolojik sorunlarının olduğunu belirtiyor.

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