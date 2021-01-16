İBB'nin işlettiği spor kompleksi, AKP-MHP grubunun oylarıyla 15 yıllığına bedelsiz olarak Esenler Belediyesi'ne tahsis edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yıllardır işlettiği, içinde yüzme havuzu bulunan Esenler Spor Kompleksi, 15 yıllığına bedelsiz olarak AKP’li Esenler Belediyesi’ne tahsis edildi.

İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarının son bileşiminde çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile yine tartışmalı tahsis kararlarına imza atıldı. AKP'li meclis üyelerinin 9 Kasım 2020 tarihinde verdiği tahsis ile ilgili önerge, komisyon incelemesinin ardından İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarında gündeme alındı.

Sözcü'nün haberine göre; Hukuk Komisyonu raporunda mülkiyeti İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan içinde yüzme havuzu da bulunan ve İBB kullanımındaki Esenler Spor Kompleksi'nin 15 yıl süreyle bedelsiz olarak Esenler Belediyesi'ne tahsisini uygun buldu.

Tapu kaydındaki İBB kullanımına ilişkin şerhin kaldırılmasına karar verildi. Komisyonun CHP'li üyeleri rapora muhalefet şerhi düşerek tahsisin hukuka uygun olmadığını kaydetti. Tahsis kararı oyçokluğu ile kabul edildi.