İBB'nin Hidiv Kasrı'nda başlattığı kazıya Koruma Bölge Kurulu'ndan 'risk' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafında 1907’de yapılan Beykoz’daki Hidiv Kasrı’nda başlatılan kazıya, Koruma Bölge Kurulu'ndan uyarı geldi. Çalışmanın tarihi binanın statik durumunu riske sokarak yıkılmasına neden olabileceğini ifade edilirken, İBB yaptığı açıklamada çalışmaların restitüsyon projesinde gösterilen mahzenin açığa çıkarılması amacıyla yapıldığını açıkladı.

İtalyan mimar Delfo Seminati, Çubuklu sırtlarındaki muhteşem binayı son Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa için inşa etti. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve 1. Grup Kültür Varlığı tescili bulunan bina Beltur tarafından kafe-restoran olarak işletiliyordu. Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı geçen günlerde Hidiv Kasrı’nın altında kazı çalışması başlattı. Çalışmaların Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınmadan yapıldığı ve bina için risk oluşturduğu belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Hidiv Kasrı’nda 3 Eylül’de incelemelerde bulundu. Uzmanlar hazırladıkları raporda, tarihi binada yürütülen çalışmaların binanın ana karakterini olumsuz etkilediği ve yapıyı statik açıdan tehlikeye sokmuş olabileceğini belirtti.

İBB, yaptığı bir açıklamayla, Hidiv Kasrı’ndaki inşaat çalışmalarının incelemeler tamamlanana kadar durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada, Hidiv Kasrı’ndaki çalışmaların restitüsyon projesinde gösterilen mahzenin açığa çıkarılmasını amaçladığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı, çalışmalar sonucu açığa çıkarılan mahzenin fotoğrafını da kamuoyuyla paylaştı.