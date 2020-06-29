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Veronese, Halil Paşa, Zonaro, Hasan Rıza, Feyhaman Duran; Milli Saraylar Başkanlığı, koleksiyonundaki Fatih portrelerini sergileyecek

Milli Saraylar koleksiyonundaki Venedikli ressam Paolo Veronese ile Halil Paşa'nın Fatih Sultan Mehmet portreleri ilk kez sergilenecek

29 Haziran 2020 14:01

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Fatih Sultan Mehmet portrelerini sergileyecek. Milli Saraylar Resim Müzesi koleksiyonunda bulunan Venedikli ressam Paolo Veronese ile Halil Paşa'nın Fatih Sultan Mehmet portreleri ilk kez sergilenecek. Sergide, II. Abdülhamid döneminde  döneminde "saray ressamlığı" da yapan İtalyan ressam Fausto Zonaro, Hasan Rıza ve Feyhaman Duran'ın Fatih portreleri de yer alacak.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin en zengin portre koleksiyonuna sahip Resim Müzesi, Venedikli ressam Veronese ve Halil Paşa’nın Fatih portrelerini ilk defa sergilemeye hazırlanıyor. Müzenin sonbaharda açılacak yeni bölümlerinde Zonaro, Hasan Rıza ve Feyhaman Duran'ın Fatih portreleri de yer alacak” bilgisi paylaşıldı.

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