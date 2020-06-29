Veronese, Halil Paşa, Zonaro, Hasan Rıza, Feyhaman Duran; Milli Saraylar Başkanlığı, koleksiyonundaki Fatih portrelerini sergileyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, dünyaca ünlü müzayede evi Christie's tarafından Londra'da yapılan açık artırmada, Venedikli ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve Fatih'i bir başka kişiyle tasvir eden resmi, ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örneği Londra'da yapılan açık artırmada 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) 935 bin sterline (yaklaşık 8 milyon lira) satın almıştı. Christi's müzayede evine ayrıca komisyon ödenen portrenin öncelikle İBB'nin Saraçhane binasında sergileneceği açıklandı.





'Sergi, İBB'nin Fatih portresini almadan önce planlandı ve duyuruldu'





Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın Fatih portreleri sergisinin, İBB'nin satın aldığı portre üzerine geliştirilen bir proje olduğu yorumları öne sürüldü. Ancak T24'e bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yetkilileri, sergi kararının Londra'daki müzayededen daha önce alındığını söylediler. Milli Saraylar'ın Fatih portreleri sergisi yapacağına ilişkin haberlerin 18 Haziran'da medyada yer aldığına işaret eden yetkililer, İBB'nin Bellini'nin resmini satın alma tarihinin ise 25 Haziran olduğuna işaret ettiler.



