Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısında İBB'nin yeni projesi için belediyeye "Bu konu halk oylamasına sunulamaz mıydı?" diye soran Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, Hakan'ın yazısını 'Kanal İstanbul için de aynısını öner' diyerek eleştirdi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duvarlarını sanatçılara açma kararını eleştirdi. Ahmet Hakan, "Keşke belediye yönetimi, bu konuyu halk oyuna sunsaydı... Ve kararı ondan sonra verseydi" diye yazdı.

Bazı Twitter kullanıcıları, Kanal İstanbul projesini Ahmet Hakan'a hatırlattı. Bir kullanıcı Hakan'a, "Kanal İstanbul için de söyle bunu da alkışlayalım seni..." diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medyada, Ahmet Hakan'a gelen eleştirilerin bazıları şöyle: