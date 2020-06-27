İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresine Sakıp Sabancı Müzesi'nin de teklif verdiği ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) aldığı Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet portresinin satışına Türkiye'den Sakıp Sabancı Müzesi'nin de katılarak 500 bin sterline kadar teklif verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı sonrası İBB, Londra’da bir açık artırmada satışa çıkan Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan Fatih Sultan Mehmet’in portresini 770 bin sterline (yaklaşık 6 milyon 500 bin TL) satın almış, Fatih’in döneminden kalma 3 tablodan birini İstanbul’a getirmişti.

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Londra'da gerçekleştirilen müzayedeye İBB'nin yanı sıra finale 3 kişinin kaldığı, Türkiye'den İBB'nin dışında Sakıp Sabancı Müzesi'nin de açık artırmada 500 bin sterline kadar teklif verdiği ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu, gazeteciler Barış Yarkadaş ve Özlem Gürses'in konuk olduğu Taksim Meydanı programında Fatih Sultan Mehmet portresinin satışına ilişkin gerçekleştirilen müzayededen kulis bilgileri paylaştı.

Sevil Sabancı: İBB’nin satın almasına çok sevindik

İsmail Saymaz, açık attırma sırasında İBB'nin yanı sıra Sakıp Sabancı Müzesi'nin de satışta teklif verdiği kulis bilgisini paylaştı.

Saymaz, Sevil Sabancı ile konuştuğunu kendisine "İBB’nin satın almasına çok sevindik. Dışarıya gitseydi çok üzülürdük" dediğini de aktardı.

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