İBB Meclisi'nde 'cinsel istismar' kavgası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilen İBB Meclisi Kasım ayı Toplantısı 5. birleşiminde TBMM'de AKP’li milletvekilleri tarafından önceki gün teklif edilen 'Cinsel İstismar Düzenlemesi' tartışmaya neden oldu.



TBMM'de AK Partili milletvekilleri tarafından önceki gün teklif edilen 'Cinsel İstismar Düzenlemesi" konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışmaya neden oldu.



Konuyla ilgili İBB Meclisi AKP’li meclis üyesi Helin Görgül'ün konuşması sırasında, Kağıthane Belediye Başkanı ve İBB Meclis üyesi Fazlı Kılıç'ın CHP'li Meclis üyesi Ülkü Koçar'ın sırasına gelerek, "neden müdahale ediyorsunuz" şeklindeki sözleri bir anda tansiyonu yükseltti.

AKP’li ve CHP'li meclis üyelerinin karıştığı tartışma, grup başkan vekillerinin müdahalesiyle son buldu. Tartışma sırasında AKP’li ve CHP'li Meclis üyeleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.