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İBB Meclisi'nden Tarkan'a yine ret

Tarkan'ın 13 yıldır imar izni alamadığı araziyle ilgili karar yine olumsuz oldu

13 Şubat 2020 22:55

Şarkıcı Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 6'ncı kez İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi.

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