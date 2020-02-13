İBB Meclisi'nden Tarkan'a yine ret

TIKLAYIN - 13 yıldır imar izni alamayan Tarkan'ın dosyası 6. kez İBB Meclisi'nde

İBB Meclisi Şubat ayı toplantılarının ikincisi yapıldı. Toplam 179 komisyon raporu ve gündem dışı konuşmalarla geç saatlere kadar devam eden toplantıya, yeni seçilen İBB Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlık etti.

Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün istediği 2 milyar 350 milyon liralık iç borçlanma talebi reddedildi. İBB meclisine gelen komisyon raporunda gerekçe olarak “Belediye meclisi yetkisinde olan borçlanma tutarının tamamının henüz daha yılın başında talep edilmesi kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması gerekliliğine ters düşmesi" olarak gösterildi.

Yeni vagon alımına onay

Yine finansman müdürlüğünün Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy raylı ulaşım toplu taşıma sistemi için 126 adet metro aracı temini ve işletmeye alma işi için istediği 22 milyon 672 bin Euro'luk borçlanma yetkisi ise meclis tarafından kabul edildi.

Şampiyonlar Ligi izleyicilerine ücretsiz ulaşım

30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası nedeniyle biletli seyirci ve organizasyonda görevli kişilerin gerekli belgeleri sunmaları halinde İETT'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaları da mecliste kabul edildi.

Adalar'daki ulaşımı İETT yapacak

İBB Yönetimi, Adalar'da faytonların yerine getirilmesi düşünülen elektrikli araçların 15 yıl süreyle İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. tarafından çalıştırılmasını teklif etti. Ancak İBB Meclisi, söz konusu hizmetin İETT tarafından yapılmasına karar verdi.

İstanbul-Paris anlaşması reddedildi

İBB ile Paris Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanmasıyla ilgili teklif İBB Meclisi'nde hararetli tartışmalara neden oldu. Ak Parti Grubu “Fransa'nın son dönemlerdeki ülkemiz aleyhine olan tavır ve çalışmaları sebebiyle" Paris ile işbirliği protokolü imzalanmasına karşı çıktı. CHP grubu, Dış İşleri Bakanlığı'ndan görüş alınmadan Fransa ile ilgili böyle bir tavır takınılmasının yanlış olduğunu dile getirdi. Ancak teklif, İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla reddedildi.

Tarkan'a 6'ncı ret

Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili imar dosyası 6'ncı kez İBB meclisine geldi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna gelen raporda akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan bu başvuru da reddedildi. (DHA)