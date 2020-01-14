İBB Meclisi'nde gerginlik: Belediyeye ait bazı taşınmazların AKP'li ilçe belediyelerine bedelsiz tahsis edilmesi talep edildi

Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde ilçe belediyelerinin İBB'den istediği arazi tahsisi taleplerini değerlendirmek üzere kurulan komisyon 4 aylık çalışmasını 2019 yılının kasım ayında tamamlamıştı. Ve tüm partilerin ortak kararı ile ilçe belediyelerinin fiili olarak kullandığı alanların İBB'ye ait olması nedeniyle yaşanan hukuki sorunlar çözülerek gereken tahsisler yapılmıştı. Ancak İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarının ilk bileşiminde AKP grubu yeni tahsis taleplerinde bulundu. Beyoğlu, Başakşehir, Sancaktepe, Bahçelievler, Çekmeköy ilçelerinde İBB'ye ait taşınmazların AKP'li ilçe belediyelerine 10 yıllığına bedelsiz tahsisi için ek gündem teklifleri sunuldu. Tüm tahsis talepleri oy çokluğu ile ilgili komisyonlara sevk edildi. Tahsis talepleri komisyonlarda rapora dönüştürülerek karar alınmak üzere tekrar meclis gündemine gelecek.

CHP'li Balyalı'dan tepki geldi

Taleplerin komisyonlara sevk edilmesinin ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, yöntemi doğru bulmadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Tüm bu teklifler daha önce birleştirilerek tek bir teklif olarak getirilebilirdi, şov için ilçelere göre ayırıp önümüze getiriyorlar. Daha önce biz bu konuda uzun süre incelemeler yaptık, hukuki olarak değerlendirdik. Mutabakatla meclise getirdik. Şimdi her bir ilçenin belediye başkanlığı kendi kafasına göre burada önerge vererek İBB'nin mallarını üstüne almak için çaba sarf ediyor."

Tahsis taleplerinde nereler var?

Beyoğlu Belediye Başkanlığı binasının bulunduğu 3 bin metrekarelik parsel, Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi arazisi, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün arazisi, Sütlüce'de Kıbrıs Barış Ormanı'nın bulunduğu parsel, Sütlüce Spor Halı Sahası ve park, Başakşehir'deki Bilgi Evi'nin olduğu arazi, Sancaktepe Sarıgazi'de 9.5 dönümlük boş durumdaki parsel, Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde 4 dönümlük Togay Bayatlı Parkı'nın bulunduğu arazi, Bahçelievler Belediye binası ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nin yer aldığı parsel, Fetih Parkı arazisi, Bilgi Evi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Parkı, Mustafa Dönmez Parkı, Kartaltepe Kıbrıs Parkı, Yenibosna Kocasinan Parkı'nın bulunduğu parseller, Çekmeköy'de Alemdağ Kültür Merkezi ve İSMEK'in bulunduğu 6 dönümlük parseller.