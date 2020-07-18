İBB Meclisi'nde 'FETÖ' gerginliği : Birbirlerinin üstüne yürüdüler; kolonya ve su bardakları havada uçuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin dünkü son toplantısında önemli kararlar alındı. Ayasofya’nın imar planlarının “Ayasofya Camisi ve Külliyesi” olarak değiştirilmesini teklifinin görüşülmesi sırada CHP’li meclis üyesi Fahrettin Kayhan'ın sözleri ortalığı karıştırdı.

HPli Kayhan'ın, “Yüreğiniz varsa gelin bir araştırma komisyonu kuralım. 2004’ten 2020’ye kadar hangi cemaate, hangi vakfa İstanbul’un arsalarını parsel parsel vermişler araştıralım. AKP ne oy kullanmış, CHP ne oy kullanmış bakalım” ifadelerinin ardından meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyüp kolonya şişesi ve su bardağı attı. Oturuma ara verildi.

AKP-MHP oylarıyla Hacıosman Korusu’nun adı ‘Hacıosman Atatürk Kent Ormanı’ oldu

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, verilen aranın ardından Meclis gündemine Hacıosman Korusu’nun isminin “Atatürk Kent Ormanı” olarak değiştirilmesine ilişkin teklif geldi. AKP ve MHP Grubu’nun çoğunlukta olduğu komisyon, teklife ilişkin verdiği görüşte “yöre dışındaki insanlar tarafından da bilinen bölge isminin yok olmaması ve Atatürk isminin tek başına kullanılması durumunda neresi olduğunun bilinmesinin mümkün olmadığı” gerekçesiyle korunun “Hacıosman Atatürk Kent Ormanı” olarak isimlendirilmesini uygun gördü.

"Bu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e karşı çok büyük ayıptır"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Bu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e karşı çok büyük ayıptır. Eğer Atatürk isminin önüne bir şey getirecekseniz bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olur, başka bir şey olmaz. Eğer bir yer ibaresi ifadesi varsa, Atatürk Kent Ormanı Hacıosman Korusu diyebilirsiniz. Bunu kabul edebilmek mümkün değil. Atatürk ismini niye bu kadar engellemeye çalışıyorsunuz gerçekten bilemiyoruz” diye konuştu.

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