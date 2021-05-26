İBB Meclisi'nde 2020 yılı İETT faaliyet raporu kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin bugün yapılan 2'inci oturumunda, 2020 yılı İETT Genel Müdürlüğü faaliyet raporu okundu. Okunan faaliyet raporu; 95 kabul, 152 ret oyuna rağmen kabul edildi.

İBB Meclisi Mayıs ayı 2'inci oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 2'inci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, 2020 yılı İETT Genel Müdürlüğü faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporunda, İETT bünyesinde çalışan otobüslerin yaşı ve pandemi döneminde azalan bütçe ile çalışmalar dikkat çekti. Faaliyet raporunun okunmasının ardından karşılıklı söz alan parti sözcüleri faaliyet raporu hakkında eleştiri ve savunmalarını yaptılar. Oylamaya sunulan faaliyet raporu; 95 kabul, 152 ret oy almasına rağmen, ret oylarında 4'de 3 çoğunluk sağlanamadığı için kabul edildi.

Yolcu sayısı yüzde 40 azaldı

İETT gelirlerinin pandemiye bağlı olarak düştüğünü söyleyen Genel Müdür Bilgili, "2020 yılında toplam 800 milyon yolcuya 16 buçuk milyon sefer ile hizmet vererek 460 milyon kilometre yol kat ettik. 2019 yılında 573 milyon olan yolcu sayısı 2020 yılında 353 milyona düşerek yaklaşık yüzde 40 azaldı. Yolculuk sayılarındaki düşüşe bağlı olarak yolculuk gelirleri de pandemi öncesi dönemde yapılan iyileştirmeye rağmen yaklaşık yüzde 30 düşmüştür. Bir önceki yıla göre yolculuk gelirlerindeki en büyük düşüş pandemide 1'inci ve 2'nci zirve dönemlerindedir" dedi. (DHA)