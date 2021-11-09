İBB Meclis toplantısında, CHP'li Kösedağ: Pisliklerinizi temizlemekten 2,5 yıldır kafamızı kaldıramıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grubu Sözcüsü Mesut Kösedağ, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın, İBB’nin birçok projeyi durdurduğu iddiasına; "Sizin pisliklerinizi temizlemekten. 2,5 yıldır kafamızı kaldıramıyoruz. On tane metroyu yarım bıraktınız, İstanbul’un kalbine dinamit döşediniz, sonra bıraktınız çökme tehlikesiyle” karşılığını verdi.

İBB Meclisi'nin kasım ayı toplantısının ilk birleşimi Yenikapı'da bulunan Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

ÖğGündem dışı konuşmalarda söz alan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İBB'nin projeleri yarım bıraktığını, İstanbul için özgün proje üretmediğini” ileri sürdü.

Çağrıcı’ya “2,5 yıldır sizin pisliklerinizi temizlemekten kafamızı kaldıramıyoruz” yanıtını veren CHP Grubu Sözcüsü Mesut Kösedağ, şunları söyledi:

''Lokman Çağırıcı'nın yaptığı bir itiraf''

''Aslında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın yaptığı bir itiraf. Dedi ki 'Biz 2017-2019 yılında her şeyi yarım bıraktık' dedi. Bize deminden aktardığı bütün işleri AKP döneminde yarım kalmış işler. Dedi ki, 'İBB'nin hiç projesi yok.' Bütün İstanbul'da o kadar çok yarım bıraktığınız, fizibilite etmediğiniz, hesaplamadığınız, demin dediniz ya 'Ticaret bilmesi gerekiyor.' Yani bakkaldan sakız alır gibi ihaleleri çıkıp sonra iş ödemeye geldiğinde tırnak içinde patladınız, müteahhitleri batırdınız, meydanları kapattınız, hiçbir iş yapmadınız, başlayıp sadece yüzde birde proje var ki kafamızı kaldıramıyoruz, sizin pisliklerinizi temizlemekten. 2,5 yıldır kafamızı kaldıramıyoruz. Tamam bitti diyoruz bir şikâyet daha geliyor. Yine gidiyoruz. Bırakılmış projeye.''

''10 tane metroyu yarım bıraktınız''

Kösedağ, sözlerine şöyle devam etti;

''10 tane metroyu yarım bıraktınız. Bir belediye başkanısınız, bu cümleleri kullanırken ben belediye başkanı olsam çok üzülürdüm. 10 tane İstanbul’un kalbine dinamit döşediniz sonra bıraktınız çökme tehlikesiyle. O kararları aldığınızda Sayın Başkan baktınız mı? 'Biz buna nereden başlayacağız? Nerede bitireceğiz. Hangi istasyonu açacağız' diye. Açtınız, Mevlüt Bey geldi 'Böyle şey olmaz' dedi. Bir baktık, 10 tane İstanbul'un metro ihalesi iptal edildi. Ne kadar süreyle? Bir ay süreyle mi? İki ay süreyle mi? İki yıl süreyle, 2-2,5 yıl süreyle. Geldik hepsini tek tek açıyoruz. Hepsi çalışıyor. HızRay’ı da bu görev süremiz bitmeden hizmete alacağız hiç merak etmeyin.''

''Hepsini yurtlara, vakıflara derneklere peşkeş çektiniz''

İnanın vicdanım acıdı. Siz nerede yaşıyorsunuz başkan? Bağcılar halkını gidin gezin. Bize en çok şikâyet gelen ilçelerin başında Bağcılar geliyor. Kreşleri kim açtı? 120 bin çocuğumuzun her ay sütlerini kim dağıtıyor? Koskoca İBB yurt açmış 600 kişilik. Beğenmediniz 600 kişilik yurdu. Yönettiğiniz 25 yıl içinde her sene 600 kişilik yurt açsanız bugün İstanbul'da 15 bin kişilik öğrenci yurdu olurdu. Kaç kişiyle devraldık biliyor musunuz? Sıfır. Koca sıfır. Hiç yoktu. Niye yoktu başkan biliyor musunuz? Hepsini vakıflara, derneklere cemaatlerinize peşkeş çektiniz. Hepsini geri alacağız. Hiç merak etmeyin. Kime vereceğiz biliyor musunuz? İstanbul halkının gençlerine, öğrencilerimize vereceğiz.

''AKP'li ilçe belediyeleri 25 yıldır sadece maaş ödedi''

Burası öyle konuşup konuşup gidilecek bir yer değil. Burada veri konuşur. Kimse kusura bakmasın 25 yıllık Kurbağlı Dereyi niye göstermediniz şurada? Deminden beri gösterdiğimiz bütün projeler AKP yönetimindeki ilçelerdeki projeler. Niçin? 25 yıldır AKP'li ilçe belediyeleri sadece maaş ödedi maaş. Bütün yatırımı İBB yaptı size. Biz ne yapıyoruz? Biz 39 ilçemizin hepsine, İstanbul halkına hizmet etmek için çabalıyoruz. İlçe ayrımı yapmıyoruz. Sizin ilçelerdeki yarım projeleri de tamamlıyoruz. Kurbağalı Dereyi de tamamlıyoruz, Beşiktaş Meydanı'nı da tamamlıyoruz. Şahit mi istiyorsunuz? 16 milyon İstanbul halkı.” ifadelerini kullandı. (ANKA)