​İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu ilk toplantısını düzenledi: Kültür sanat envanteri oluşturulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), İstanbul Kültür Sanat Platformu organlarından “Danışma Kurulu”, ilk toplantısını düzenledi. Toplantıda İstanbul'un kültür-sanat envanterinin çıkarılması kararı alındı. Üyeler de bir yıl görev yapacak.

Kurul üyelerinin çalışma yöntemleri konusunda düşüncelerin aktarıldığı toplantıda, kültür sanatla ilgili bütün sektörlerin görüşlerin bu platforma taşınmasının öneminde değinildi ve bunun yöntemi konusunda görüş birliği sağlandı. İstanbul’a dair kültür sanat politikalarının belirlenmesinde kurulun nasıl katkı sunacağı ve sorun çözmede hangi rolleri üstlenebileceği de ele alınırken, bir sonraki toplantının eylül ayı içerisinde yapılmasını kararlaştırdı.

Toplantıya başkanlık eden ve açılışı yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, kültür sanat politikası oluşturmanın önemine işaret edip, “Sektör ve İBB neler yapabilir? Bunu ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu noktada metodoloji belirlemek kazanç olur” dedi. Arslan, sektörün vizyoner bulunan önerilerinin kurula taşınmasını çok yol gösterici olacağını söyledi.

İstanbul kültür sanat envanteri oluşturulacak

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, vizyon program metninin çıkarılmasına atıf yaparak, envanter oluşturmada kriter ve dataların nasıl sağlanacağı konusunda düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Sonrasında da bunların erişilebilir olmasına vurgu yaptı. Kendilerinin, görünür görünmez kültür sanat envanterini oluşturacaklarını, 50 bini aşan bir rakamın söz konusu olduğunu aktaran Polat, “İstanbul’daki en çok alanın kültür sanat amaçlı kullanılması konusunda çalışma yapmaktayız. Bu çerçevede öneri ve görüşler almaya hazırız” dedi.

Fikir ve öneriler sunuldu

Kurul üyelerinden müzisyen Harun Tekin, çalışma metodolojisi üzerinde durarak önerilerini sıraladı. Bütün kültür ve sanat sektörlerinin görüşlerini ifade etmesinin önemine işaret eden Tekin, bunun sağlanacağı bir mecranın oluşturulması gereği üzerinde durdu. Oyuncu Mert Fırat, kültür sanat alanlarının nasıl geliştirileceği sorunun altını çizerken, yazar ve sunucu Yekta Kopan sanat dünyasının hızlıca bir şeyler duymak istediğine işaret etti. Akademisyen ve TV programcısı Levent Erden, iletişim envanterinin önemine vurgu yapıp, etkinlik gerçekleştirmenin nasıl kolaylaştırılabileceği konusunda düşüncelerini aktardı. İKSV Kültür Politikaları Çalışma Direktörü Özlem Ece, metodolojinin önemi üzerinde dururken kısa vadeli projelere dikkat çekti.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de Türkiye’de ve İstanbul’da yapılmış önemli çalışmalar bulunduğunu belirtip bu çalışmaların yol haritası belirlenmesinde yararlı olabileceğini ifade etti. Araştırmacı Rumeysa Kiger ise eski çalışmaların önemine vurguda bulunarak İBB ve çalışmalarının daha ayrıntılı anlatımının faydalı olacağını söyledi.

Üyeler gönüllü ve bir yıl görev yapacak

Gönüllülük esasıyla çalışacak olan Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri bir yıl olup, yılda en az üç toplantı yapmaları öngörüldü. İstanbul’un kültür sanat yaşamını, alanın bütün bileşenleriyle birlikte, katılımcı ve kapsayıcı yaklaşımla düşünmek, sorunlarını ve önceliklerini belirlemek ve çözümler geliştirmek amacıyla kurulan Danışma Kurulu; fikir ve önerilerin görüşüleceği bir yapı olarak çalışmalarını sürdürecek. Kurul, İstanbul’un dünya çapında bir kültür sanat kentine dönüşmesi için sektörün tüm bileşenlerini dinleyerek, tavsiye niteliğinde kararların alınacağı bir oluşum olarak çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.