İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Murat Abbas getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde görev değişikliği yaşandı. Serdal Taşkın'dan boşalan göreve Zorlu Performans Sanatları Eski Genel Müdürü Murat Abbas getirildi. Abbas, geçtiğimiz ay PSM'deki görevinden ayrılmıştı. Abbas'ın önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı öğrenildi.

Serdar Taşkın'ın bir ay önce ayrıldığı göreve, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Murat Çakır vekalet ediyordu. Görevin yeni sahibi Murat Abbas ise 20 Kasım'da Zorlu PSM'de yürüttüğü genel müdürlük görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Murat Abbas kimdir?

1969 yılında İstanbul'da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 1994'te BDO Denet'te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı. PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlendi. 1999 yılında müzik sektörüne girdi ve birçok radyo programında editörlük yaptı.

Pozitif Live'de genel müdür yardımcılığı yapan Murat Abbas, 2014'te Zorlu Holding'de PSM'den sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Mart 2015'te Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.