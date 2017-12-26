T24 LogoT24 Logo
Gündem

İBB: Kokuya metal ve tekstil sektöründe kullanılan kimyasal yol açtı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,  (DHA)  TUZLA İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı

26 Aralık 2017 17:11

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,  (DHA)  TUZLA İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kokunun kaynağını açıkladı. İBB\'den yapılan yazılı açıklamada, \"Dün Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun  atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ\'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu metal ve tekstil  sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CengizYayla EvliyaPostane MahallelerindeBüyükşehir BelediyesiTuzlaTetrachiorTricholoroSoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24